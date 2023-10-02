明揚大火究責 陳玉珍酸林右昌選不出王美花或周春米

立法院內政部委員會今天邀請內政部長林右昌等人針對明揚國際大火事件專題報告。國民黨立委陳玉珍不斷質問林右昌事件責任歸屬究竟是經濟部還是屏東縣府？甚至酸說，「我知道你跟王美花部長、周春米縣長私交都不錯，不容易決定哪位」。林右昌沒有正面回應，只說，「我跟陳玉珍委員私交也不錯」，全場笑成一片。

陳玉珍質詢時質問林右昌，「請問你是昨天公祭，今天忘記的首長嗎？」這場大火究竟是經濟部要負責還是消防局要負責？林右昌表示，目前沒辦法。

陳玉珍接著說，她知道林右昌沒辦法在經濟部長王美花跟屏東縣長周春米之間選一個。林右昌馬上接話，請陳玉珍不要截斷發言，是因為目前災害事故仍在調查中，責任要依照報告來清。

陳玉珍表示，廠商化學品商報不實，到底是誰要負責？經濟部還是屏東縣府，到底是誰的責任？她是想幫林右昌釐清。基本上就是沒做查核，林右昌還是不敢說是哪個單位，是不是因為跟王美花、周春米私交都很好，不容易決定是哪位？

林右昌笑著回應，自己跟陳玉珍私交也不錯。陳回應，「我知道我們私交不錯，但遇到事情還是要講清楚」。雙方最後在一片笑聲中，結束這段質詢。