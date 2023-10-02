2殉職消防員家祭 國旗覆蓋靈柩

明揚國際科技屏東廠九月廿二日大火爆炸造成十死、逾百人傷，最後一名失聯的傅姓班長遺體昨天經刑事局鑑定ＤＮＡ相符確認身分，遺體由家屬領回。檢方表示，事故現場已完成火調與刑事勘查，現場由該公司接管，目前董事長、總經理與協理三人交保，持續偵辦事故原因。

明揚大火造成四名消防員殉職、六名員工罹難，昨上午殉職消防員施寶翔、陳柏翰舉行家祭，屏二分隊長李炯佑率領五名隊員將國旗覆蓋靈柩，屏東縣長周春米帶領消防弟兄致上最敬禮，場面哀榮；殉職消防員賴俊儒追思告別奠禮二日舉行，鍾吉垣家祭奠禮訂於三日，均有覆蓋國旗儀式，四人聯合公祭五日上午九點在縣立體育館舉行，蔡英文總統將出席。

明揚大火殉職消防員施寶翔、陳柏翰（圖）家祭昨天舉行，同屬屏二分隊的消防弟兄為兩人靈柩覆蓋國旗。記者劉星君／翻攝

屏東地檢署表示，前天尋獲最後一名失聯者傅姓班長遺體，檢方會同法醫相驗，採集骨頭與肌肉檢體送驗，送刑事局比對ＤＮＡ，昨天凌晨確認與傅姓班長相符，遺體已交家屬領回。

明揚大火受傷、殉職消防隊員以屏二分隊為主，屏二分隊共廿一人，大火造成四人殉職、三人受傷，人力不足，分隊至今暫停勤務運作；縣消防局說，五日聯合公祭結束之後會恢復勤務，並調派六名人力支援。此案也造成四輛消防車毀損。

明揚大火燒出消防人力不足、科技園區無專責消防隊等問題，議員呼籲增設屏東第三消防分隊；但陳姓消防隊員認為，屏三分隊設立固然重要，平時教育訓練、消防安檢、救災標準程序、現場指揮調度、廠商申報等，更要重新審視。

他希望爭取採購更多部灑水機器人等科技設備，並應要求各產業園區設專屬消防隊專責處理，確實掌握廠方囤放的物質，「從根本檢討，不然再多人還是會發生憾事。」周春米說，會與各單位討論後續權責劃分。

大火延燒造成大量廢棄物，屏東縣環保局表示，與檢方確認無保全證據之虞，會要求明揚提出大型廢棄物清除處理計畫，經環保局通過進行廢棄物清除處理。