明揚大火今報告 在野批未提政府缺失

立法院內政部委員會今天邀請內政部長林右昌等人針對明揚國際十死一一三傷大火事件專題報告，內政部報告除盤點消防政策，也提及精進救災裝備、研擬消防法增訂刑事責任等。不過，國民黨立委李德維認為，報告內容「冷漠」，完全沒提及政府缺失，也無針對重點問題提出檢討改進作為。

內政部送抵委員會的報告中指出，明揚國際最近一次消防安全設備檢修申報是去年十一月十五日，因不符合規定，直到今年三月二日才改善完成。另最近一次消防安全檢查及防火管理為二○二○年九月，同樣不符合規定，也是複查後才符合；建築物公共安全檢查申報是每年第三季申報，今年度申報進度為「審核中」。

內政部針對此案提出消防政策及精進措施，包括持續推動消防三權、派員赴美日等國家接受化學災害搶救訓練、精進救災裝備與導入科技救災、跨部會聯合稽查危險工廠、落實救災資訊權，提供消防人員了解救災化學資訊、增加公共危險物品場所檢舉金額、研議於消防法增訂刑事責任等。

國民黨立委游毓蘭表示，關鍵問題還是在於屏東縣消防局長許美雪是政治任用，專業度不夠。她主張，警政、消防都應該人事一條鞭，連預算、調查系統都要由中央編列、處理，公共安全由中央控管。

李德維認為，內政部報告內容冷漠，只是寫出法令，有講等於沒講，譬如案情概要只寫救災人員進場人數等，卻隻字未提事發當下是如何準備、如何處理，讓人認為是想大事化小；明揚國際這次放了三千公斤的過氧化物，達管制量卅倍以上，這才是問題重點，報告就是沒把問題重點寫出，今天質詢重點會擺在中央在這次大火究竟看見什麼問題？要如何避免下次發生相同事件？

民進黨立委莊瑞雄表示，有關明揚大火不幸事件，內政委員會已排過專案報告，朝野立委都有針對問題提問，重點是發生不幸事件以後，應該要以此作為借鏡，還有哪些不合理、沒做好的地方，在野黨都可以提出，包括不足之處要有所興革，執政黨沒有不支持的理由。