明揚大火 失聯班長遺體昨尋獲

屏東明揚科技9月22日傍晚發生大火釀10死，最後一名失聯的傅姓班長遺體終於在昨天尋獲，由於上半身遭大型機具重壓，搜救隊歷時6小時才將遺體抬出，家屬淚喊「回家了」。屏東縣長周春米表示，此案是明揚未依建照、使照申請使用，及未盡到申報貯存公共危險品責任所衍生人禍，後續加速檢討園區管理相關問題，中央地方一起面對。

明揚大火造成4名勇消殉職、6名員工罹難，113人受傷，至昨天仍有34人住院，其中兩人在加護病房。搜救行動至昨日為止，屏東消防局動員668人，包含警消344人、義消324人，車輛135車，加上工務處人力近百人次、小怪手24車次、大型怪手及破壞剪88車次、鏟土機22車次。

這幾天家屬每天到場等候44歲的傅姓班長被尋獲，傅男6歲及11歲的孩子天天問「爸爸找到了嗎？」讓人鼻酸。周春米說，消防隊原在廠房右側搜尋都無結果，後來研究透過土木技師、結構技師討論，研判一般人可能沿通道逃生，加強通道及廠房左側搜尋，終於找到。

昨分兩大組地毯式搜尋，長治分隊小隊長張哲豪獨自請一名明揚員工陪同指路，低身進入廠區另一側，不到5分鐘後發現失聯者上半身，取下其身上眼鏡、項鍊等部分物品供家屬指認，確認失聯傅姓班長。張哲豪說，從前天下午眼皮一直跳，當時懷疑是不是太累或中風前兆，也有同仁說，說不定今搜救就會找到失聯者了，結果應驗了這項預測，順利找到失聯員工，「讓他可以在中秋節回家團圓了」。

周春米說，園區管理縱使中央法規未明確，縣府會找園區所有相關消防安全討論，要確保員工、周遭居民生命財產安全，日後會討論園區是否要有消防分隊進駐。

明揚大火後，屏東地檢署組專案小組，董事長劉安晧、總經理呂英誠及製造部鄭姓協理均已交保候傳，檢調持續偵辦。另4勇消殉職公祭於10月5日舉辦。