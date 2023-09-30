明揚大火持續搜救失聯員工 鄭姓協理交保

明揚科技國際公司22日爆炸大火造成9死1失聯，昨搜救第8天持續搜尋失聯傅姓員工。屏東地檢署繼先前傳訊董事長劉安晧、總經理呂英誠，訊問後分別600萬、500萬元交保，前天傳訊製造處鄭姓協理，訊問後450萬元交保，3人均限制出境出海。縣長周春米說，4名消防員聯合公祭將於10月5日在縣立體育館舉行，至昨為止，仍有2名員工在加護病房。

昨是中秋節，屏東縣長周春米一早到靈堂探望家屬並說明後續治喪事宜，接續到搜救現場關心最後一名失聯員工傅姓班長搜救進度，隨後到屏東分隊、屏二分隊，給消防弟兄們安慰打氣。

周春米在屏二分隊看見和平國小學童為消防弟兄繪製加油鼓勵溫馨卡片，周盼中秋節團圓節日能有好消息，讓家屬在倍思親節日，不再這樣掛心。

「一定要好好找到最後一名失聯員工」，縣長周春米轉述消防弟兄與家屬心聲，令她感動。大火爆炸，消防員4人殉職，12名受傷，其中7人住院，周春米說，7名住院消防員從加護病房轉到一般病房，全案仍有38人住院。

「火災時，我們往外衝，你們卻往裡面跑，看到你們，讓大家得到希望」、「謝謝您們」，和平國小學童繪製卡片，畫滿滿愛心送給屏二分隊，周春米說，學童們寫的一字一句，讓隊員們心頭暖呼呼。

明揚大火爆炸釀災，屏東地檢署組專案小組調查，檢方表示，全案涉及專業鑑識及採證，會持續傳訊涉案人員並調查事證，釐清真相。