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四勇消頭七 「巴鼻，我們在等你吃烤肉」

聯合報／ 記者潘欣中劉星君／屏東報導
明揚大火傅姓班長一直失聯，家屬在靈堂做頭七法會。記者潘欣中／攝影
明揚大火傅姓班長一直失聯，家屬在靈堂做頭七法會。記者潘欣中／攝影

今天是中秋團圓日，屏東明揚國際科技公司廠房大火造成四名勇消在內的十個家庭破碎，昨天舉辦頭七法會，殉職勇消家屬哀嘆，中秋團圓日，家族卻缺了一角。明揚大火發生已一周，失聯的傅姓員工仍未尋獲，傅妻昨牽著孩子的手望向廠區呼喊，「巴鼻，我們都在等你出來吃中秋烤肉」，場面哀戚。

殉職勇消鍾吉垣的父親說，兒子被無情大火帶走，今年中秋家族聚餐少了一人，是心情最為複雜的中秋節。勇消賴俊儒弟弟表示，過去哥哥在中秋節聚餐烤肉都是採買、烤肉一手包，更會帶動氣氛，很難想像家族聚會缺了要角。

明揚董事長劉安皓昨再赴靈堂致哀及向家屬致歉。劉安皓說，完全可理解家屬無法原諒的心情，也感謝檢方讓他交保可處理後續事務，強調對於撫恤和照顧員工家屬會負責到底，近日公布細節。

劉安皓說，公司有落實消防演習，事件發生當下，主管都在現場，六名死亡員工中包含財務長、研發課長、研發組長三名幹部原本逃出，但發現仍有同事困在廠內，又跑回去喊人，非常盡責，讓人不捨且遺憾。劉安皓說設廠登記符合法令規定，經濟部勒令停工，會確認全部改善後才恢復生產。

立委鍾佳濱昨到靈堂拈香時表示，明揚的商業火險投保總額十五點三億元，但商業保險的公共意外責任險僅一千萬元，雇主意外責任險僅一千五百萬元，難道機器比人命還值錢？應該修法增加工廠強制投保的保額。

明揚 屏東 鍾佳濱 烤肉 中秋節

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