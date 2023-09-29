消促會控陳揆說謊 10月9日擬上凱道籲與基層對話

屏東明揚國際工廠大火造成四名消防員殉職，消防工作權益促進會昨至行政院抗議，控訴行政院長陳建仁說謊，指政院在災後從未與消防基層討論改革方向，甚至批評政院回應層級太低，且兩名代表在發言後突然離場，一度爆發衝突。消促會指出，計畫升級抗爭，於十月九日夜宿凱道，呼籲政院落實與基層對話。

消防員工作權益促進會，與聲援民團昨上午於行政院大門前舉行記者會。消促會秘書長陳彥凱批評，消促會第一時間就提出基層消防員的訴求，但行政院從未和基層消防員討論，就訂定政策方案，批陳建仁還敢說這是最好的方案，且有傾聽基層，根本是說謊。

消促會提出三訴求，認為屏東縣政府雖針對明揚公司違規重罰二四○萬元，但應修正消防法第四十三之一條，規定若工廠管理人未依法提供救災協助，或相關資訊等，造成消防員受傷或殉職，應課以刑事責任，同時應修正毒性及關注化學物質管理法第卅條，規定若未確實執行化學物品的申報與登錄，應課以刑責。

消促會也建議，行政院與其修消防法來建立消防員的職業安全制度，不如利用既有的「公務人員安全及衛生防護辦法」，並主張納入罰則。此外，行政院針對消防員組工會訴求擬修訂公務人員協會法，消促會認為不但沒有考量消防員團體意見，也沒有保障勞動三權，主張應回歸適用工會法。

內政部次長吳容輝昨表示，未來修法將納入消防職安，並朝強化消防員資訊權、退避權，和調查權的部分做研擬，至於提供資訊不實者是否納入刑法，將與法務部在做討論，也同意與消防基層再做溝通。

行政院發言人林子倫則表示，由於消防員為公務人員，若要組成工會牽涉層面很廣，曠日費時，若要擴大消防員的結社權和協商權，修訂公務人員協會法是最快的，必要的時候都會邀請相關人士、專家等與會。