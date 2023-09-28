綠委：政府推企業防災 只是說說

屏東明揚工廠大火嚴重死傷，立法院內政、衛環、司法法制三委員會追究責任。內政部報告指出，明揚建物執照是工業倉儲，屏東縣府未列管為公共危險物品場所；消防署主任秘書簡萬瑤在立法院答詢時則指全案主因在「業者不守法」，沒做好安全管理。但連綠營立委都質疑，政府說要推動企業防災只是嘴上說說，實際並未落實。

內政部書面報告指出，明揚未完成二○二三年的公共安全檢查申報資料，建物執照是工業倉儲，屏東縣府未列管為公共危險物品場所。

經濟部政務次長曾文生也表示，明揚工廠對公共危險物品申報不實，違反「消防法」相關規定，公共危險物品的儲放數量也超過管制量，沒依規定申報，依法全廠全面停工，沒有安全就不會復工。消防署署長蕭煥章說，確認明揚有三公噸過氧化劑存放，超過規定管制量卅倍，此外還有其他危險物、具體項目正在確認中。

朝野立委認為應對工廠危險物申報不實加重罰責，內政部長林右昌說，支持若申報不實或未依規定管制危險物，應加重罰責，會盡快提出修法版本。

消防人員人力方面，林右昌說，會請地方政府提報消防人力需求，縣市編制員額要增加，也將研議增加招考、調整考試題目。對於消防團體要組工會，他表示，目前討論比較有共識是消防員成立專屬協會。

立院司法及法制委員會也邀相關單位檢視公安意外。簡萬瑤指本案癥結點在於明揚不守法。不過民進黨立委林淑芬質疑，行政院前副院長沈榮津曾提醒經濟部，指因景氣熱絡，園區業者因趕工，進貨危險原料卻未申報時有所聞。當初的提醒有落實改善嗎？對沒有意願要提升基層安全的廠商要如何處理？

民進黨立委洪申翰說，政府依跨部會整合化學物質資訊服務平台，要求廠家依規定上網申報，但明揚大火才知平台根本沒明揚相關訊息，未來是由中央或地方政府清查工廠裡的危險物品，要求政府各單位一個月內協調確認。

國民黨立委溫玉霞說，明揚工廠內管線多，動線不良，稽查都只處罰小問題，像超量儲放化學危險物品等大問題，都沒發現，不希望今日公祭明日忘記，要求中央檢討改善。