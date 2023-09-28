拒明揚董座上香 殉職勇消家屬：無法原諒

明揚國際科技屏東廠爆炸造成九死逾百人傷，至今還有一名員工失聯，明揚董事長劉安晧昨到四名殉職消防隊員和三名罹難員工的靈堂上香，遭殉職消防員施寶翔的家屬拒絕，家屬說「真的無法原諒，見面會更心痛」；殉職消防員賴俊儒的父親則說，「希望孩子的性命能喚起政府對工安和消防人員救災安全重視，不要讓他們白白犧牲」。

劉安晧昨天到屏東市殯儀館上香，全程表情凝重，逐一向家屬致歉說「 對不起！有任何需要都會盡最大力量協助」。賴俊儒的父親對劉安晧說，若明揚不要超量存放危險原料，若能在救災第一間提供正確資料，兒子也許就不會命喪火場了。劉安晧向家屬致歉，也邀家屬今天到明揚廠區大門參加祈福法會。

鴻海集團創辦人郭台銘昨下午也到靈堂上香，郭向賴俊儒的英國籍新婚妻子說「He is a hero（他是英雄）」；郭台銘說，「他們都是大家心目中的英雄，特地來向他們致上最高的敬意」，也提出增補人力解決超勤工作、改善裝備城鄉差距、調整超勤津貼上限、擴大運用科技救災和落實資訊權五大訴求，主張要制度上的改革。

明揚國際四十四歲傅姓員工仍未尋獲，昨天持續搜救，傅男的媽媽、二哥、妻子在現場焦急等待，縣長周春米慰問家屬時說，傅男育有六歲、十一歲的孩子，孩子每天問「爸爸找到了嗎？」讓人鼻酸，她向家屬保證一定會持續搜救。

另外，屏東地檢署指出，明揚爆炸案列他字案調查。屏東地檢署專案小組昨至明揚國際科技公司及董事長劉安晧、總經理呂英誠住處搜索，將兩人帶回地檢署偵訊，訊後認為劉、呂兩人涉嫌違反職業安全衛生及刑法公共危險、過失致死、過失傷害等罪嫌，劉安晧以六百萬元交保，呂英誠以五百萬元交保。