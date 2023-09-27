明揚大火釀9死屏檢兵分四路搜索 董事長600萬、總經理500萬交保

屏東科技產業園區的明揚國際科技公司9月22日傍晚發生火災爆炸造成9死1失聯逾百人輕重傷，屏東地檢署今兵分四路，今天向法院聲請搜索票，到明揚公司董事長劉安晧、總經理呂英誠家住處與公司搜索，檢方今晚間訊問後，認定違反職業安全衛生法、公共危險、過失致死等罪嫌，諭令董事長600萬元交保、總經理呂男500萬元交保。

屏東地檢署指出，明揚廠房大火後，專案小組承辦檢察官多次至事故現場勘查，並經向屏東地方法院聲請搜索票，於今27日到明揚公司董事長劉安晧、呂姓總經理住處執行搜索，搜索後將兩人帶回地檢署偵訊。

檢方偵訊後，認定董事長劉安晧、總經理呂男分別涉嫌違反職業安全衛生法第40條、刑法第173條第2項公共危險罪、刑法第276條過失致死罪及同法第284條過失傷害等罪嫌，犯罪嫌疑重大，由專案小組承辦檢察官分別諭知劉姓董事長600萬元、呂姓總經理500萬元交保。