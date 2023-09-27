聽新聞
test
0:00 / 0:00
明揚大火釀9死屏檢兵分四路搜索 董事長600萬、總經理500萬交保
屏東科技產業園區的明揚國際科技公司9月22日傍晚發生火災爆炸造成9死1失聯逾百人輕重傷，屏東地檢署今兵分四路，今天向法院聲請搜索票，到明揚公司董事長劉安晧、總經理呂英誠家住處與公司搜索，檢方今晚間訊問後，認定違反職業安全衛生法、公共危險、過失致死等罪嫌，諭令董事長600萬元交保、總經理呂男500萬元交保。
屏東地檢署指出，明揚廠房大火後，專案小組承辦檢察官多次至事故現場勘查，並經向屏東地方法院聲請搜索票，於今27日到明揚公司董事長劉安晧、呂姓總經理住處執行搜索，搜索後將兩人帶回地檢署偵訊。
檢方偵訊後，認定董事長劉安晧、總經理呂男分別涉嫌違反職業安全衛生法第40條、刑法第173條第2項公共危險罪、刑法第276條過失致死罪及同法第284條過失傷害等罪嫌，犯罪嫌疑重大，由專案小組承辦檢察官分別諭知劉姓董事長600萬元、呂姓總經理500萬元交保。
檢方表示，將儘速針對各種可能涉案人員及可能涉及的刑責進行調查，以釐清事故的刑事責任。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言