快訊

缺席拜登太平洋島國峰會 索羅門總理：不想聽「說教」！

聽新聞
test
0:00 / 0:00

明揚大火釀9死屏檢兵分四路搜索 董事長600萬、總經理500萬交保

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東地檢署今到明揚董事長劉安晧住處搜索，帶回偵訊，檢方訊問後諭知600萬元交保。記者劉學聖／攝影
屏東地檢署今到明揚董事長劉安晧住處搜索，帶回偵訊，檢方訊問後諭知600萬元交保。記者劉學聖／攝影

屏東科技產業園區的明揚國際科技公司9月22日傍晚發生火災爆炸造成9死1失聯逾百人輕重傷，屏東地檢署今兵分四路，今天向法院聲請搜索票，到明揚公司董事長劉安晧、總經理呂英誠家住處與公司搜索，檢方今晚間訊問後，認定違反職業安全衛生法、公共危險、過失致死等罪嫌，諭令董事長600萬元交保、總經理呂男500萬元交保。

屏東地檢署指出，明揚廠房大火後，專案小組承辦檢察官多次至事故現場勘查，並經向屏東地方法院聲請搜索票，於今27日到明揚公司董事長劉安晧、呂姓總經理住處執行搜索，搜索後將兩人帶回地檢署偵訊。

檢方偵訊後，認定董事長劉安晧、總經理呂男分別涉嫌違反職業安全衛生法第40條、刑法第173條第2項公共危險罪、刑法第276條過失致死罪及同法第284條過失傷害等罪嫌，犯罪嫌疑重大，由專案小組承辦檢察官分別諭知劉姓董事長600萬元、呂姓總經理500萬元交保。

檢方表示，將儘速針對各種可能涉案人員及可能涉及的刑責進行調查，以釐清事故的刑事責任。

明揚大火後，還有一名員工失聯，警消仍持續搜尋中。記者劉學聖／攝影
明揚大火後，還有一名員工失聯，警消仍持續搜尋中。記者劉學聖／攝影

明揚 屏東 過失致死 爆炸

延伸閱讀

明揚惡火消防員殉職 吳鳳捐10萬至專戶：失去的靈魂永遠變成英雄

明揚未列公共危險物品場所 屏縣府怒批：建照申請規避在前、隱匿在後

屏東明揚大火釀多死 賴士葆批中央地方推責

影／郭台銘赴明揚大火勇消靈堂 向賴俊儒英籍妻喊：He is a hero

相關新聞

明揚大火釀9死屏檢兵分四路搜索 董事長600萬、總經理500萬交保

屏東科技產業園區的明揚國際科技公司9月22日傍晚發生火災爆炸造成9死1失聯逾百人輕重傷，屏東地檢署今兵分四路，今天向法院...

影／郭台銘赴明揚大火勇消靈堂 向賴俊儒英籍妻喊：He is a hero

屏東明揚工廠爆炸大火造成4名消防員殉職，6名員工死亡慘重傷亡，鴻海集團創辦人、總統參選人郭台銘今午前往救災殉職的勇消和罹...

明揚未列公共危險物品場所 屏縣府怒批：建照申請規避在前、隱匿在後

明揚國際科技公司22日大火爆炸，造成9死1失聯，逾百人輕重傷，引發消防安檢問題。屏東縣政府今表示，明揚公司一廠及二廠是以...

屏東明揚大火釀多死 賴士葆批中央地方推責

屏東明揚大火造成多人死傷，屏東縣消防局長許美雪被質疑專業不足。對此，國民黨立委賴士葆今批明揚董座稱遺憾不能上香的說法，人...

明揚大火 屏東縣府啟動一戶一社工關懷陪伴度難關

明揚國際科技廠房9月22日發生大火造成9死1失聯逾百人受傷，屏東縣府社會處動員社工到屏東醫院、屏東榮民總醫院、屏東基督教...

明揚大火燒出稽查漏洞 「官僚無能」釀人禍何時休？

屏東明揚國際科技9月22日爆炸大火釀百餘人傷亡 ，其中四位消防人員殉職。民進黨政府從地方到中央在救災和善後過程漏洞百出，除了屏東縣消防局長許美雪被批專業能力不足，屏東縣長周春米在上任後面臨的第一場重大災害，危機處理也不及格；縣府和經濟部互踢皮球，推諉卸責心態惹議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦