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明揚消防互踢皮球 立委：10天內提報告

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
內政部次長吳容輝（左）27日於國民黨立委王鴻薇（右）的逼問下，指出明揚廠房消防業務的主責單位應為地方政府。（直播截圖）
內政部次長吳容輝（左）27日於國民黨立委王鴻薇（右）的逼問下，指出明揚廠房消防業務的主責單位應為地方政府。（直播截圖）

明揚廠房的消防事務實際是交由屏東縣政府負責！」內政部次長吳容輝27日面對國民黨立委王鴻薇接連逼問下如此回應。但民眾黨立委賴香伶卻指出，經濟部為科學園區的主管機關，未能正確稽查廠房的危險物品，是重大失職。最後，召委林思銘要求內政部於10天內提出行政調查報告。

中央地方 互踢皮球

明揚國際科技屏東廠爆炸造成慘重傷亡，屏東縣政府調查發現廠區竟存放三千公斤危險物品。屏東縣府發言人鄞鳳蘭日前說，明揚位經濟部科技產業園區內，業者是向經濟部申請建照；經濟部加工出口區管理處副處長劉繼傳則強調，廠區內危險物品工廠稽查依消防法規，理應由地方消防局主管

對此，王鴻薇於立院質詢說，建築物公共安全管理的部分是屬於工業區的權責；但在消防與危險物管理的部分則是地方消防局的權責，是不是這樣？

消防署主秘簡萬瑤說，科學產業園區屬於特殊的狀況，有些加工區是採自主管理，有些則是與地方政府協商合作。針對本次明揚大火的狀況，屏東政府與加工區有消防業務進行什麼劃分，要他們自己比較清楚。

「所以到現在還沒有釐清？這個事件都已發生那麼多天，現在問你，卻還說他們還在協調，是怎樣啊！人都白死了嗎？」王鴻薇憤怒的說，釐清明揚大火的責任歸屬之所以那麼重要，是因為台灣有130個多個工業區，如果不釐清狀況，就是讓中央與地方未來持續互踢皮球。

地方局長應下台

吳容輝搬出《工廠管理輔導法》說，因為在加工出口的特區裡面，原本由加工出口管理局負責設立許可、登記與輔導，且該區本身就有自己的消防隊；但該區於民國99年與屏東縣消防局協調，將消防事務交由屏東縣政府負責。

王鴻薇說，但現在屏東縣消防局局長是不是應該下台表示負責？吳容輝聽到問題先是一笑，然後歪頭說，「這個我不便去置喙，因為這是地方自治的權責」。最後，在國民黨司法及法制委員會召委林思銘的協調下，要求內政部於10天內提出行政調查報告。

經濟部難辭其咎

民眾黨立委賴香伶也追問說，經濟部已承認，加工出口區的管制品應由經濟部主責，平常需要列管通報，但因為不肖業者沒有依法申報，才造成嚴重的問題。她說，在中央、地方職責不明時，這些科學或加工出口園區就成為灰色地帶，常有執法力度、追蹤體系不足的狀況，最後就是由地方的消防同仁承擔。

她說，這次就是經濟部的大失職，因為加工出口區、科學園區等，就是由經濟部管理，但這次過氧化物卻缺乏管理，要求在行政調查報告交代清楚。

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