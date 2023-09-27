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立委質疑公務員稽查明揚不力 蔡清祥：由屏檢查明

中央社／ 台北27日電
法務部長蔡清祥。圖／法務部廉政署提供
法務部長蔡清祥。圖／法務部廉政署提供

屏東明揚工廠大火釀嚴重死傷，立委林思銘游毓蘭今天質疑公務員疑稽查不力，恐涉廢弛職務釀災罪。法務部長蔡清祥對此回應，會轉達給辦案的屏東地檢署一併查明。

立法院司法及法制委員會今天邀請法務部長蔡清祥等人，就「明揚科技公司大火釀嚴重傷亡，針對近年公安意外頻傳，檢視我國現有公安相關法制層面之缺失，並進行檢討及改善」進行專題報告，並備質詢。

國民黨立法委員林思銘、游毓蘭陸續表示，明揚工廠大火事件中，廠房囤放過量化學物品又沒申報，質疑公務員稽查不力，涉有刑法公務員廢弛職務釀成災害罪，且明揚在民國110年也發生過火災，當時沒人死掉，質疑為慣犯。

蔡清祥對此回應，本件涉及刑事不法部分，由屏東地檢署偵辦中，立委的相關意見會轉達給屏檢，屏檢須注意這項質疑，並查明清楚。

蔡清祥在專題報告時表示，檢察官有追訴犯罪的天職，對於本件重大火災事故造成嚴重傷亡，屏東地檢署在第一時間就啟動偵查，並動員犯保協會屏東分會協助家屬，即時提供關懷服務。

蔡清祥說，屏檢針對本件火災發生原因及是否涉及刑責不法，將盡速查明事實，依法究辦，是給死者家屬及社會一個交代。

蔡清祥還表示，屏檢據報後立即成立專案小組，3名檢察官從9月23日凌晨起進駐殯儀館，會同法醫師進行相驗，確認死因並採集檢體，以最速方法進行DNA比對身分；他說，檢察官另在確認沒有安全疑慮後，會同消防署、屏東縣消防局還有鑑識中心進行現場會勘，調查採證工作持續進行。

蔡清祥指出，如果經過檢察官起訴或確認是屬於犯保法的犯罪行為，犯保協會將協助申請犯罪被害補償金，依照新法核發從優、審議從速、申請從簡的原則，採單筆定額給付，死亡者可以領取新台幣180萬元，重傷者為80萬元至160萬元。

此外，國民黨立委曾銘宗質詢進口雞蛋爭議的檢方偵辦狀況，蔡清祥對此回應，檢察官因告訴、告發或知悉犯罪都要依法偵辦，現在有7個地檢署共分19個案子偵查中，7個地檢署為台北、新北、桃園、台中、高雄、彰化、台南。

明揚 屏東 蔡清祥 游毓蘭 林思銘

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