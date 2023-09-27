明揚大火重傷勇消妻深情喊話「命令你快康復，煮飯給我們吃」

經濟部屏東科技產業園區的明揚公司22日傍晚大火爆炸，逾百人死傷，其中4名消防員殉職，11名消防員受傷，屏東縣長周春米近日到高雄探視兩名受傷住院的勇消，屏二分隊林姓隊員臉和四肢嚴重燒燙傷，林的妻子，案發後在臉書發文深情寫下，「我命令你，休息夠了就趕快康復回家，回來煮飯給我們吃，我開始想念你的菜餚了，未來不管怎樣變化，我都在身旁陪你、照顧你，我們都等你回家哦！」

林姓消防員的妻子在案發後，臉書發文跟老公深情喊話，「前幾年你受困一次，當時很幸運也狼狽被救出來，這一次分隊7人出勤，剩3人回來，你得知4位殉職同事的消息，心情整個down到谷底，我也跟著潰堤」。

林妻感性寫著「看到你臉腫脹跟麵包超人一樣，我覺得老公你還是好帥。痛得要命還可以給我們比個讚」、「我命令你，休息夠了就趕快康復回家，回來煮飯給我們吃，我開始想念你的菜餚了，未來不管怎樣變化，我都在身旁陪你、照顧你，我們都等你回家哦！」

屏東縣長周春米近日到高雄長庚探視兩名受傷消防弟兄，屏二分隊林姓消防員臉部和四肢有嚴重燒燙傷，周春米說，原本因嗆傷插管治療，近期也拿掉管子。周春米隔著病房玻璃窗，用電話鼓勵，林姓隊員不斷比讚和握拳，展現堅強意志，在窗外的她，千言萬語，只有感謝兩字以對。

周春米也到加護病房探視另名盧姓隊員，周春米說，很遺憾盧姓隊員的左上臂須截肢，臉部、胸部和右手掌都有燒燙傷，「我要他好好休養，不要擔心，他頻頻點頭讓我安心」。