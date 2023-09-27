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消防危險加給調漲 盧秀燕：中央開支票 中央埋單

聯合報／ 記者劉柏均陳俊智朱冠諭劉宛琳／連線報導
行政院調增消防人員危險職務加給15%，今年度由行政院統一發放，但明年各縣市就必須編列預算支付，台中市長盧秀燕喊話，「中央開支票、中央買單」。記者劉柏均／攝影
行政院調增消防人員危險職務加給15%，今年度由行政院統一發放，但明年各縣市就必須編列預算支付，台中市長盧秀燕喊話，「中央開支票、中央買單」。記者劉柏均／攝影

行政院七月間調增消防員危險職務加給百分之十五，中央今年全額補助，明年起改為地方政府編列預算，台中市長盧秀燕憂心造成各地方政府財政壓力，昨喊話「中央開支票、中央埋單」；行政院發言人林子倫回應，提升警消人員待遇應是中央與地方政府共同的期待，也需要中央與地方攜手合作才能真正落實。

消防署二○一五年開辦直轄市危險勤務加給加成政策，二○一九年六都全面實施，經費由地方編列，加成幅度卻由中央審核律定，目前僅雙北領到一倍，其他四都為七成。

行政院七月十日修正消防員危險職務加給表，全國外勤分隊一級危險職務加給修正為九七○○元，增加一二六五元；加成維持六都才有，雙北可領到乘以二為一九四○○元，其他四都乘以一點七，能領一六四九○元。

盧秀燕說，行政院追溯至七月一日生效，各縣市政府來不及編列預算，今年七至十二月由行政院統一發放，明年各縣市就必須編列預算支付。

盧秀燕憂心各縣市財政狀況不一，恐造成部分縣市沉重負擔，「中央開的支票要長期埋單，且應不論縣市，希望中央有統一全國性規定，一起由中央埋單」。

林子倫說，相關補助皆依既有法律辦理，無所謂「中央開支票、地方埋單」情形。

桃園市消防局今年二度函報消防署，爭取消防員危險職務加給加成比照雙北，行政院調升後，計算僅增加二一五○元；張善政說，會讓中央了解桃園消防的辛苦與風險，「還在繼續向中央爭取，我們會鍥而不捨」。

張善政說，桃園有非常多工廠，過去曾發生工廠大火很多消防弟兄受傷甚至殉職，危險度不亞於雙北，「希望消防署能夠給我們必要的支持」。

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