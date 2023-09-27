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中央啟動災害調查 林右昌：讓科學證據說話

聯合報／ 記者劉宛琳林銘翰黃子騰／連線報導
內政部長林右昌 。 聯合報資料照片／記者張已亷攝影
內政部長林右昌 。 聯合報資料照片／記者張已亷攝影

明揚國際工廠大火，行政院長陳建仁廿五日邀集相關部會聽取「屏東縣火災救災應變檢討報告後續精進措施專案報告」會議。內政部長林右昌昨表示，一切調查必須依據科學證據，讓科學證據來說話。

林右昌表示，整個事故的調查大概分為兩個部分，第一是火災的調查及鑑定，這個是由地方政府負責，還有地檢署、消防單位及火災鑑識小組，而屏東縣政府預計在廿八日舉行會議，進一步釐清事故原因，包括火災起點、爆炸原因等；第二個部分則是內政部依據消防法規定，啟動災害事故的調查，自己在前天已經指示內政部次長吳容輝，開始會前討論，昨天下午舉行第一次會議，邀集相關化工、災害專業人士詢。

根據消防署統計，目前全國達管制量以上公共危險物品場所列管家數共三六五五家，消防法明定公共危險物品場所的設置須符合距離、結構、設備等要求，以確保場所符合安全規範。消防署說，業者對於自身場所安全，負有管理及維護責任，消防安檢是確保場所符合安全規範，俾在事故發生時能排除或降低危害，但不能確保危險物品不會引爆。一名從事消防安檢工作十三年的消防人員說，業者若刻意隱匿危險物品儲量，安檢人員無從得知，不幸場所發生意外，安檢人員恐將面臨究責。

明揚 屏東 林右昌

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