明揚設5億元信託專戶 撫卹傷亡

明揚國際科技屏東廠廿二日爆炸造成慘重傷亡，董事長劉安晧昨由律師陪同回到廠區宣布，已委由上海商業儲蓄銀行辦理信託帳戶，將五億元存入專戶專款專用，作為傷亡員工撫卹、醫療等費用，年底前所有員工照常支薪，也會補償傷亡消防員，絕對負責到底。

「要等到具體賠償內容出來，才知道明揚是否真的展現誠意，先好好送兒子最後一程！」罹難陳姓員工的父親說，明揚廠房爆炸，員工死傷近百人，公司負起完全賠償責任天經地義，拿出五億元信託理賠專戶確實感受到負責的誠意，但要給死傷者合乎情理的賠償。

全身百分之十五燒燙的林姓女員工說，這幾天不只敷藥的傷口隱隱作痛，睡覺都會做噩夢，醫生告訴她爆炸已在心理產生陰影，且復健還有段漫長的路要走，短期內無法工作，不少員工和她一樣，受到程度不等的燒燙灼燒，身心都受創，真想看公司後續怎麼賠。

劉安晧對此起重大意外鞠躬致歉，他說，目前產險總保額十五點三億元，將配合火調和保險公司調查，盡快完成理賠程序，保險公司未理賠前也會先以信託專戶盡速對傷亡者撫卹、賠償，信託專戶每筆支出都由律師方金寶監督，包括員工撫卹、醫療、財產損失、家庭需求、孩童就學照顧費用等都會賠償，即使超出五億元，若不夠會再提高金額，消防員傷亡部分會另規畫賠償辦法。

劉安晧說，不管員工有無受傷都會照顧，年底前的薪水全部照常發放，不會因此意外讓員工受到無謂牽連，未來一定會把廠區工安消防做到最好，給員工最好的工作環境才來談復工。對於有員工批明揚是血汗工廠，他強調公司一定不會鑽勞基法漏洞，逢年過節獎金至少是月薪兩成。

劉安晧估計十至十二月無法出貨的損失約七至八億元，希望明年二廠可以復工，恢復產能照顧員工，若無法復工，會先安排員工到總公司其他部門上班。

櫃買中心昨晚宣布，針對明揚國際工安意外，依規定自廿八日起列為變更交易方法，券商應先收足款券才能買賣申報；此外，櫃買除了對明揚處違約金一百萬元，也對母公司明安國際處違約金五十萬元。