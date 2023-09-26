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學者：事前減災才是關鍵

聯合報／ 記者李奕昕黃于凡／連線報導
明揚屏東廠區發生爆炸逾百人死傷事故，屏東縣府調查發現，廠區存放有機過氧化物竟超量30倍。圖／報系資料照
明揚屏東廠區發生爆炸逾百人死傷事故，屏東縣府調查發現，廠區存放有機過氧化物竟超量30倍。圖／報系資料照

明揚國際屏東廠燒出公安問題，警察大學消防系教授簡賢文認為「事前減災才是關鍵」，經濟部及勞動部是主管機關，平時應加強安全檢查、要求工廠落實危險物品管理，也建議行政院跨部會檢討工廠減災方案，要求危險物品存放獨立廠房或局限的防火空間、完善防火區劃及灑水設備，即便起火也能限制火勢。

簡賢文說，工廠生產、製造、堆放大批原料、半成品及成品，相關化學品具高能量，火災風險高，甚至會引發爆炸，但不少工廠為規避政府檢查，未依法申報危險物品，遑論火災時提供資訊給消防隊，而且還有脫管的違章工廠，而許多工廠夜間只剩不知道存放物品狀況的警衛，這些都是問題。

簡賢文認為，聯合稽查常由消防局業務人員及建管、勞動、工業機關執行，救災的卻是不熟悉廠房空間與原料、生產作業的消防外勤人員，消防員進入工廠處於陌生環境，欠缺資訊就易造成悲劇。

「廠方初期應變不足、未立即通報員工避難，有防火管理人卻欠缺教育訓練及演練，連自己人都顧不好，怎麼顧消防員？」簡賢文說，許多工廠演練可能「行禮如儀」，甚至負責通報避難的員工在火警時未上班，代班同事未參與演練而不知如何處置。

吳鳳科技大學消防系主任陳耀漢說，若已知有大量過氧化物，消防員會調整救災策略，防爆、破門都會更謹慎。廠方在警報器響起就應疏散並通報，若當初順利疏散而無人受困，消防員就不會冒險進廠搶救而造成傷亡。

陳耀漢說，工廠平時應確實陳報危險物品，但加工出口區是經濟部管轄，非屏東縣政府消防局管轄，他推測可能製程有變動或危險物品放置地點變動才導致爆炸，廠區對危險用品管理過於鬆散，且多人受困廠內、未指派專人協助救災，顯見廠區沒有落實自衛消防編組。

明揚 屏東

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