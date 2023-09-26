新聞眼／公安罰款差食安很大 「人命比不上雞蛋」

農業部主導進口蛋引發食安風暴，高雄市衛生局十天內依「食安法」開罰蛋商上千萬元還移送法辦，明揚科技大火爆炸案造成數百人傷亡、校園停課，屏東縣府只能依違反消防法處二百四十萬元罰鍰，基層消防員不禁感嘆「人命比不上雞蛋」。

國內近十餘年發生多起嚴重食安事件，從食品添加物「起雲劑」使用廉價工業用塑化劑，到「毒澱粉」危機，後爆出油品大廠強冠收購餿水油，製作黑心油品事件，一連串食安危機，促使國人重視吃的安全。

政府多次修正食品衛生管理法，不僅強化食品業者自主管理與通報責任，主管機關更可連續重罰警惕業者，就像這次台農蛋品雖強調幫農業部洗選蛋品，並依國內洗選規範標示，仍被高市衛生局認定有效期限標示不實，開出六張罰單罰款上千萬元。

除了重罰，對於違反食安的業者，情節嚴重還可祭出歇業、停業，甚至廢止商業登記項目，且一年內不得再登錄，相較於造成百餘人死傷的明揚科技工廠爆炸案，屏縣府能做的裁罰，對於上櫃科技業者似乎不痛不癢。

明揚屏東廠區火警時，未指派專人到場協助救災，屏東縣府依違反消防法處以一百五十萬元罰鍰，這已是最重處分，其他管理層面違規，如公共危險物品存放不符合安全規定，依法最重也僅能罰卅萬元，停業以卅日為限。

相較於食安法連續重罰，消防法對危險物品管制罰則，確實有修法加重的空間，尤其危險物品存放涉及公共安全，若不以重罰加上嚴格稽查，業者違規被查獲不過罰個幾萬元，何懼之有。