警報響起以為演習…關鍵50分鐘 未確實疏散鑄大錯

明揚國際科技屏東廠爆炸前約五十分鐘，廠區倉庫東南側曾有警報器啟動，員工聽到警鈴大作以為是演習，屏東縣府認為廠方未落實逐層通報疏散。陳姓罹難員工的父親說，大兒子罹難、小兒子逃過一劫，明揚有很大檢討空間，「真的要負起完全責任」。

屏東縣長周春米說，根據訪談及員工LINE群組等資料，當天五點十幾分倉庫東南側警報器啟動，十七分工廠組長說有異常怪味要麻煩相關單位協助，廿分生產副課長拍到白煙冒出，有做一些疏散，卅一分報案。消防局人員五點四十二分到場、五十五分獲得所謂的安全資料表提供、五十七及五十八分著裝入室搶救，六點零一分爆炸，這段時間，工廠管理權人未指派專人到現場協助救災。

屏東縣黃姓消防員說，公司有智慧消防編組，包含滅火、通報、安全防護及避難引導、救護等五班，每半年要一次四小時消防演練，這次意外明顯看到明揚未做到確實疏散，「是非常重大的錯誤，必須負責」。

消防局面對高度危險物等化學物品會通知環保局、南區毒物處理小組等專門處理小組應對，消防人員到場僅做安全防護、架好水砲塔，「明揚沒清楚告知，沒有據實申報，如果第一時間就有疏散人，弟兄根本不用進去，也不會造成如此大的傷亡，明揚須負完全責任。」

一名受傷女員工說，當天聽到警報以為是演習，沒想到從二樓作業區被彈飛到一樓；也有逃出的員工對當下發生事情「感到一片空白」，但警鈴大響後，沒看到通報班成員逐層通報。

針對廠區危險化學物品到底該誰管？屏東縣府認為明揚位在科技產業園區屬經濟部管轄，屬一般工廠，消防局對明揚只能做消防安全設備檢查。

經濟部加工出口區管理處指出，危險物品工廠稽查，依消防法規應該由地方消防局主管，加工出口區相關局處僅對區內工廠勞檢及建管稽查，雙方仍然各說各話。