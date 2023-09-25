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立委指消防預算偏低 消防署：補助經費逐年增加
屏東工廠大火釀多人死傷，立委賴士葆指出，內政部明年所編預算共新台幣29.7億元，消防業務支出19億元，不合理且偏低。消防署今天說，中央補助地方消防量能逐年提升。
屏東明揚公司廠房爆炸意外釀重大死傷，4名消防人員殉職。國民黨立委賴士葆昨天在臉書發文指出，仔細看內政部明年編的預算共29.7億元，其中一般行政支出就有9億多元，消防業務支出為19億元，實在不合理且偏低。他將在審查明年預算時針對此事提出補救之道。
對此，消防署今天發布新聞稿說明，消防署掌理全國消防行政及災害防救事務，統一指揮、監督全國消防機關，執行消防及災害防救任務，並配合行政院中程施政計畫及核定預算額度，於113年度編列34.36億元，其中公務預算編列29.79億元，較112年度的20.52億元，成長45%。
此外，還有前瞻基礎建設計畫第4期特別預算，也編列4.57億元。
消防署說，另地方政府依據地方制度法編列地方預算，其中地方政府消防預算111至113年度分別編列281.54億元、299.7億元及328.35億元，消防預算逐年成長，顯示中央對地方消防能量經費的補助是逐年提升。
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