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明揚爆炸善款逾1300萬 用於急難、醫療與生活重建

中央社／ 屏東縣25日電

明揚國際科技公司22日爆炸意外，釀重大死傷，善款已湧入新台幣1319萬2254元，屏東縣府社會處長劉美淑今天表示，會使用在急難慰助、醫療照護、長期生活重建所需費用等。

屏東縣長周春米今天在明揚公司違失處置記者會中表示，捐出1個月所得、各局處長捐出1日所得。屏東縣政府統計，22日至25日有4698筆金額，目前善款共1319萬2254元。

劉美淑表示，1週後會公布捐款受理期限，這期間會持續掌握所有罹難者家屬、傷者與家屬的需求，善款會由救助金專戶委員監督，另外也會邀請捐款人代表、受益人代表、專業學者參與專案，一起監督善款使用。

至於善款運用計畫，劉美淑指出，優先使用急難慰助、醫療照護長期生活重建所需費用，其他需求就是待各局處蒐集訊息後，陸續公布，會經委員會同意後使用。

爆炸意外進入第4天，屏東縣政府統計至25日下午2時，釀9人死亡、1名員工仍失聯，111人受傷就醫，目前仍有54人住院，其中14人在加護病房觀察中。

明揚 屏東

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