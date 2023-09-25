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消防員組工會 在野挺、綠保留
明揚國際大火造成多人傷亡，消防員要求組織工會，立法院在野黨團都表示支持。國民黨團總召曾銘宗表示，已將相關法案列入立法院本會期優先法案，盼讓消防員組織工會，希望民進黨配合盡快三讀。
民進黨團幹事長劉世芳態度保留，認為消防跟軍警人員有一定程度的團體紀律，且這次大火跟籌組工會不見得完全相關。
她說，消防人員在火場殉職，在於工廠的工安、勞安都做得不好，還有廠房內部的化學物質沒按照環境部規定處理，火場鑑定報告還沒有出爐就馬上討論是否組織工會，太快了。
行政院發言人林子倫也表示，消防員具公務員身分，制度調整需通盤考量，政院將與考試院研商，積極尋求可能的政策方案，精進對於消防隊員保障。
屏東大火造成消防員四死七傷，引起消防員組織工會的討論。曾銘宗表示，火災相關救災頻繁，消防員業務項目愈來愈多，責任愈來愈重，大環境對消防員保護嚴重不足，蔡政府總是「今天公祭，明天忘記。」
【記者丘采薇／台北報導】副總統賴清德昨天表示，針對消防員權益相關修法，將持續與消防員相關團體及基層消防員持續溝通，聽取專業意見，取得最大共識並全力推動，保障消防人員最大權益。
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