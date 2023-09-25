悼念罹難弟兄 分隊長情緒崩潰

「明揚國際」工廠大火造成四名消防員殉職，消防分隊長李炯佑昨天上午帶同仁前往位於屏東殯儀館的追思會場悼念；他看見罹難消防員的家屬，瞬間情緒崩潰，單膝下跪痛哭，殉職同袍施寶翔的遺孀上前攙扶，他才站起來，場面令人鼻酸。

「兒子犧牲，我無怨無悔。」殉職消防員賴俊儒的父親說，兒子救災殉職，他不怪其他人，他肯定兒子非常敬業；四名殉職消防員都屬同一分隊，彼此是兄弟，同時殉職也有伴。對於小隊長自責未將弟兄帶出來一事，他說不管是小隊長或大隊長，任何人都不希望弟兄受傷。

針對明揚國際董事長劉安晧哽咽表示想向消防員上香，強調慰問撫卹絕不逃避責任，賴父說，上香、賠償對家屬來說都不是最重要的，希望工廠設備如實照政府規定呈報，不要再有無謂、無辜的人受傷。

「你們的小孩是最棒的，未愧消防員身分，締造消防員榮耀，也完成消防員的神聖任務。」屏東縣長周春米轉述副總統賴清德到追思會場悼念時對殉職消防員家屬的談話；賴清德對賴俊儒家屬說「看了很不捨…」賴母回稱看著相片很心痛，這兩天連電視都不敢看。賴母介紹身旁哭紅雙眼的英國籍媳婦說，他們本來十月二日要去度蜜月，「兩人有緣千里來相會，沒想到姻緣這麼短」。

陳柏翰的警專同學、曾一起在基隆市消防局同一分隊任職的三名消防員昨到追思會場悼念，他們說，陳柏翰幽默又會唱歌，二○一八年為照顧母親，申請從基隆調回屏東，他們還一起出遊紀念這段在一起服勤六、七年的緣分。