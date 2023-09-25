新聞眼／別再用消防員的命來換改革

屏東明揚國際工廠大火造成四名消防員不幸殉職，舉國悲痛，預料又將出現一波針對消防體制的總檢討。然而，從新屋大火、敬鵬大火到屏東大火，似乎永遠是用人命來換取消防改革。

二○一五年，桃園發生新屋保齡球館因變電箱爆炸起火，儘管無人受困，消防局現場指揮官仍派員入室打火，最終雖然在閃燃前發出撤退命令，但火場視線不佳、障礙物太多而阻礙消防員撤退路徑，造成六名消防員於火場迷航，命喪火窟。

當年現場無線電通訊受鐵皮屋環境影響，通信訊號不良，指揮官收不到消防員求救聲，搜救隊伍甚至以為室內已無人而撤出，加上移車中斷水線，迷路的消防員難循水線逃脫而發生悲劇。

新屋大火促使全國上下重新落實平時的消防檢查，並對火災現場指揮調度有更大程度改善。然而，在新屋大火教訓之後，二○一八年仍發生桃園敬鵬工廠大火，再有六名消防員殉職。

敬鵬工廠因儲存大量柴油與化學品形成高危險閃燃風險，同時由於工廠設計的風管連接上下樓層，使火勢順著風管迅速蔓延，入室消防員收到指令不及撤退，遭濃煙與火焰吞噬。

敬鵬大火促成二○一九年消防法修法，使生命三權入法，明文規定工廠業者有責任提供廠區化學品資訊、平面圖，並指派專人至現場協助救災。但儘管如此，此次明揚國際大火中發生爆炸，仍明顯與廠內儲藏的化學物質息息相關。

屏東縣消防局長許美雪指出，工廠人員雖在消防員部署前繳交物質安全資料表，但物質表裡面沒有寫明有過氧化劑，僅寫架橋劑，是在事後詢問才告知有過氧化劑，凸顯消防法雖有規定，卻沒有得到完整落實。

政府有必要重新盤點消防法規和現行體制，除了莫再讓消防人員一人多工、平時雜事忙不完，到了救火緊要關頭還要被要求具備完整化學災害知識以應付災變，更應賦予基層消防員必要的專業輔助，以利消防員在現場做出最佳判斷，而不是組織多頭馬車，讓消防人員單獨面對多樣災害現場。

最重要的是，當現有消防體制普遍呈現業務過多、人員不足，政府是否要重新思考資源配置是否恰當？別再將專業不足、支援不足、休息不足的消防員送進火場。