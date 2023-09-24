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明揚爆炸現場發現疑「消防員骨骸」 搜救員對骨骸敬禮喊任務結束

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發現疑「消防員骨骸」！明揚爆炸現場夜間視線不良 搜救行動暫停

聯合報／ 記者張已亷劉星君／屏東即時報導
屏東縣消防局今晚8點多，搜救人員現場發現疑消防員骨骸，但仍須待鑑定確認，深夜將骨骸送殯儀館由法醫鑑定。另外因為夜間視線不良，晚間9點多搜救行動暫停，25日上午持續搜尋工作。記者張已亷／攝影
屏東縣消防局今晚8點多，搜救人員現場發現疑消防員骨骸，但仍須待鑑定確認，深夜將骨骸送殯儀館由法醫鑑定。另外因為夜間視線不良，晚間9點多搜救行動暫停，25日上午持續搜尋工作。記者張已亷／攝影

明揚國際科技屏東廠區22日傍晚發生大火，造成百人死傷重大事故，還有1名失聯員工尚未尋獲，屏東縣消防局持續搜救，今晚間8點多，搜救人員現場發現骨骸，周邊有消防隊員物品，懷疑為消防員骨骸，但仍須待鑑定，深夜將骨骸送殯儀館由法醫鑑定。另外因夜間視線不良，晚間9點多搜救行動暫停，25日上午持續搜尋工作。

今晚間近9點時，救護車開進搜救現場，晚間近10點救護車離場，消防人員晚間搜尋時，現場找到一組疑骨骸，因周邊有消防隊員物品，搜救人員對骨骸敬禮並喊「任務結束」，現場研判應是弟兄認為該處所發現骨骸為目前骨骸尚不完整消防員所有，在現場希望能將弟兄帶回安息，但因在只有燈光下難以辨認到底是否為骨骸，將疑似骨骸送往殯儀館由法醫鑑識。

屏東縣府發言人鄞鳳蘭說，廠房已降溫，但裡面還是有些不好聞的氣味，消防弟兄跟怪手司機已逐漸縮小範圍，今天找到的2具遺體碳化嚴重，透過屏檢將遺體送往台北去做DNA的檢驗，但碳化嚴重，檢驗難度較高，今找到2具遺體需較久的時間做DNA檢定。

屏東縣消防局今晚8點多，搜救人員現場發現疑消防員骨骸，但仍須待鑑定確認，深夜將骨骸送殯儀館由法醫鑑定。另外因為夜間視線不良，晚間9點多搜救行動暫停，25日上午持續搜尋工作。記者張已亷／攝影
屏東縣消防局今晚8點多，搜救人員現場發現疑消防員骨骸，但仍須待鑑定確認，深夜將骨骸送殯儀館由法醫鑑定。另外因為夜間視線不良，晚間9點多搜救行動暫停，25日上午持續搜尋工作。記者張已亷／攝影
屏東縣消防局今晚8點多，搜救人員現場發現疑消防員骨骸，但仍須待鑑定確認，深夜將骨骸送殯儀館由法醫鑑定。另外因為夜間視線不良，晚間9點多搜救行動暫停，25日上午持續搜尋工作。記者張已亷／攝影
屏東縣消防局今晚8點多，搜救人員現場發現疑消防員骨骸，但仍須待鑑定確認，深夜將骨骸送殯儀館由法醫鑑定。另外因為夜間視線不良，晚間9點多搜救行動暫停，25日上午持續搜尋工作。記者張已亷／攝影
屏東縣消防局今晚8點多，搜救人員現場發現疑消防員骨骸，但仍須待鑑定確認，深夜將骨骸送殯儀館由法醫鑑定。另外因為夜間視線不良，晚間9點多搜救行動暫停，25日上午持續搜尋工作。記者張已亷／攝影
屏東縣消防局今晚8點多，搜救人員現場發現疑消防員骨骸，但仍須待鑑定確認，深夜將骨骸送殯儀館由法醫鑑定。另外因為夜間視線不良，晚間9點多搜救行動暫停，25日上午持續搜尋工作。記者張已亷／攝影
屏東縣消防局今晚8點多，搜救人員現場發現疑消防員骨骸，但仍須待鑑定確認，深夜將骨骸送殯儀館由法醫鑑定。另外因為夜間視線不良，晚間9點多搜救行動暫停，25日上午持續搜尋工作。記者張已亷／攝影
屏東縣消防局今晚8點多，搜救人員現場發現疑消防員骨骸，但仍須待鑑定確認，深夜將骨骸送殯儀館由法醫鑑定。另外因為夜間視線不良，晚間9點多搜救行動暫停，25日上午持續搜尋工作。記者張已亷／攝影

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