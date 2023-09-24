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逾百人死傷…明揚工廠爆炸 政委林萬億：定讓傷亡者得應有補償
高爾夫球製造工廠明揚公司廠房爆炸，累計逾百人死傷，行政院政務委員林萬億南下跨部會協調善後，今天晚上前往災區並表示，一定要讓傷亡者得到應有補償，不能有任何卸責。
林萬億接受媒體聯訪指出，因為燒燙傷復原比較漫長，會全力請衛福部跟醫院一起幫忙傷患順利復原，另外，未來職業、家庭維持、重建，也會全力幫忙。
林萬億表示，事件發生後有非常多課責、究責，甚至補償、法律程序還非常多，所以明天會再跟縣政府一起商量。至於工廠也要跟經濟部合作，要能保障員工安全，會整套做檢討改進。
另外，整起事件已經釀成9死、1失聯、110人輕重傷。林萬億說，剛剛跟往生者拜託，希望盡快出現，消防隊員已經3天3夜搜救很辛苦，盡早結束這個階段，下個階段還有很多事要努力。
林萬億強調，明天跟縣政府商量後續，包含罹難者家庭、受傷者的治療、法律補償、執行復健規劃等，至於明揚國際公司財務、保險公司補償等，明天也會進行初步討論，未來法律訴訟會請縣政府與中央一起協助，一定要讓傷亡者得到應有的補償，不能有任何卸責。
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