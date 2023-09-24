快訊

阿帕契展戰力 天鷹專案結案5年 美至今未還結餘款

影／進六國蛋！被罰330萬元後 台農董座今再吞下高市府800萬元罰單

明揚爆炸現場發現疑「消防員骨骸」 搜救員對骨骸敬禮喊任務結束

聽新聞
test
0:00 / 0:00

逾百人死傷…明揚工廠爆炸 政委林萬億：定讓傷亡者得應有補償

中央社／ 屏東縣24日電
高爾夫球製造工廠明揚公司廠房爆炸，累計逾百人死傷，行政院政務委員林萬億南下跨部會協調善後，今天晚上前往災區並表示，一定要讓傷亡者得到應有補償，不能有任何卸責。聯合報資料照／記者劉學聖 攝影
高爾夫球製造工廠明揚公司廠房爆炸，累計逾百人死傷，行政院政務委員林萬億南下跨部會協調善後，今天晚上前往災區並表示，一定要讓傷亡者得到應有補償，不能有任何卸責。聯合報資料照／記者劉學聖 攝影

高爾夫球製造工廠明揚公司廠房爆炸，累計逾百人死傷，行政院政務委員林萬億南下跨部會協調善後，今天晚上前往災區並表示，一定要讓傷亡者得到應有補償，不能有任何卸責。

林萬億接受媒體聯訪指出，因為燒燙傷復原比較漫長，會全力請衛福部跟醫院一起幫忙傷患順利復原，另外，未來職業、家庭維持、重建，也會全力幫忙。

林萬億表示，事件發生後有非常多課責、究責，甚至補償、法律程序還非常多，所以明天會再跟縣政府一起商量。至於工廠也要跟經濟部合作，要能保障員工安全，會整套做檢討改進。

另外，整起事件已經釀成9死、1失聯、110人輕重傷。林萬億說，剛剛跟往生者拜託，希望盡快出現，消防隊員已經3天3夜搜救很辛苦，盡早結束這個階段，下個階段還有很多事要努力。

林萬億強調，明天跟縣政府商量後續，包含罹難者家庭、受傷者的治療、法律補償、執行復健規劃等，至於明揚國際公司財務、保險公司補償等，明天也會進行初步討論，未來法律訴訟會請縣政府與中央一起協助，一定要讓傷亡者得到應有的補償，不能有任何卸責。

明揚 屏東 林萬億 爆炸 工安

延伸閱讀

明揚爆炸4消防員殉職…義消曝最怕遇鐵皮、工廠火警：不確定性高

影／明揚工廠大火 董座哽咽致歉：絕對不逃避，負責到底

明揚董座哽咽稱「想向消防員上香」 勇消賴俊儒父親回應了

明揚工廠爆炸釀死傷 屏縣府：縣款支應傷者健保差額、再向公司求償

相關新聞

爭取從優撫卹！4殉職勇消可獲2783萬至2897萬 屏縣府協助入祀忠烈祠

屏東明揚國際科技公司爆炸案造成4名消防員殉職，屏東縣長周春米指示，全力協助殉職消防人員家屬處理後事，爭取從優撫卹，經消防...

明揚大火／下午又尋獲1具遺體 家屬靠佛珠辨認身分「淚喊回家」

屏東科技產業園區的明揚國際科技22日傍晚廠區發生大火，全案造成百人死傷，最後一名失聯員工今天下午3時53分被發現，家屬靠...

為何引發爆炸？明揚大火現場冒「白色煙霧」 屏縣府追因：不排除架橋劑

明揚公司大火造成嚴重9死1失聯98傷，屏縣府消防局當天接獲報案，廠方說產生白色煙霧，消防員到場，廠商未提供完整的化學物品...

明揚董座哽咽稱「想向消防員上香」 勇消賴俊儒父親回應了

屏東加工出口區高爾夫球代工廠「明揚國際」一場惡火，造成4名勇消殉職，董事長劉安晧今哽咽指想向消防員上香，並指會慰問撫卹絕...

明揚大火「2遺體未完整」！林萬億：拜託失聯者盡快出現

明揚國際屏東廠氣爆火警，釀9死、1失聯、107傷慘劇，消防隊員搜救進入第3天，行政院政務委員林萬億受行政院長陳建仁交代，...

上午尋獲部分骨骸遭判「非人類骨骸」 明揚大火搜救工作仍持續

屏東科技產業園區明揚國際科技專門製作高爾夫球具，22日傍晚廠區發生大火爆炸事故全案造成百人死傷重大事故...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦