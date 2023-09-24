明揚爆炸4消防員殉職…義消曝最怕遇鐵皮、工廠火警：不確定性高

屏東科技產業園區明揚國際公司廠房爆炸，釀4名消防員殉職、11名警義消輕重傷，林姓義消表示，火警出動最怕遇到鐵皮屋及工廠火警，不確定性高，存放物質複雜容易閃燃。

爆炸意外，造成賴俊儒、陳柏翰、鍾吉垣、施寶翔共4名消防員殉職，今天下午已經完成招魂儀式；另外，有11名警義消輕重傷，其中盧姓消防員左前臂斷肢、林姓消防員上半身燒燙傷，插管治療、帶隊的陳姓小隊長也受傷入院，但因情緒波動大，已暫停會客。

林姓義消告訴中央社記者，一般作業工廠屋頂多為鐵皮搭建，一旦發生火警，因為鐵皮性質燃燒較快，構造更容易變得脆弱而倒塌，消防員的風險也隨之提高，再加上工廠內存放物質較為複雜，容易閃燃，不確定性太高，最怕遇到鐵皮屋或工廠火警。

林姓義消說，消防員抵達火警現場時，必定會從煙、環境及詢問場域儲存物，再評估用什麼方式滅火，或者是否該進場，這都是維護自身安全最基本的訓練。

陳姓消防員表示，工廠火警面積太大，火點不容易找到，也難以深入廠區，救災任務難度相當高。