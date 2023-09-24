被指4年未辦理防災士訓練 屏縣府嚴正澄清：完成逾千人次

明揚大火造成重大傷亡，有媒體報導指屏東連4年未辦理防災士訓練，縣府嚴正澄清，自2019年至今已完成防災士訓練1055人次，今年更召募高國中生，防災教育向下扎根。

有媒體引用立法院預算中心「2024年中央政府總預算案整體評估報告」指出，屏東連4年未辦理防災士訓練。對此，屏東縣政府發布訊息表示，每年積極參與中央各項防災計畫，今年更召募縣內高國中生加入的防災士行列，期望透過各種防災計畫的推動與參與，讓防災教育向下扎根。

屏東縣政府說明，防災士是為培養社區民間人士的防災專業，主要使命為協助社區居民提升防災救災的觀念；為讓社會帶來更多安全及保護，自2019年至今，已完成防災士訓練共有1055人次。

參與團體包含身障機構、長照機構、兒少機構、學校、救難團體、土石流防災社區、水患自主防災社區及韌性社區幹部及民眾，盼藉由各領域防災士的組成與社會影響力，能有效學習災害風險評估、應急處理、災後恢復和重建等相關知識和技能。

屏東縣政府指出，目前縣內防災士已陸續協助防救災工作，包含每年大型災害防救演練參與、平時災時災情查通報及多元防災宣導工作協助。

此外，今年8月20日於消防特搜大隊辦理首次「防災士精進訓練」，透過「再訓練」的方式來複習與深化防災觀念及急救技術，再以實作體驗課程，包括地震傾倒貨櫃屋體驗、濃煙體驗及直升機吊掛等，讓參與精進訓練的夥伴們感受消防工作辛苦外，也對防救災處置更加深刻。