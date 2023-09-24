3勇消「回家了」…明揚大火4消防員殉職 1人遺骸碳化採不到DNA

屏東明揚國際廠房爆炸意外造成重大死傷，屏東地檢署檢察長陳盈錦表示，殉職勇消賴俊儒、鍾吉垣、施寶翔DNA已確認，疑似陳柏翰的檢體因碳化嚴重採不到DNA，持續努力中。

陳盈錦在殯儀館接受媒體聯訪時表示，屏檢昨天傍晚將疑似4名殉職消防隊員遺體所採集到的DNA檢體，送至刑事警察局鑑識中心，刑事局通知4名疑似檢體中有3人可以確認，另外1人的檢體因碳化嚴重，採不到任何DNA組織，刑事局會採取其他方法盡量還原採檢。

陳盈錦說，3名已確認身分的消防隊員為賴俊儒、鍾吉垣、施寶翔，屏檢將一一向家屬報告，讓勇消可安心回家。另外，疑似陳柏翰的檢體尚未確認，考慮連同這兩天在現場採集到的相關遺骸一起比對，或者再商討採用其他方式比對。

陳盈錦指出，昨天相驗的3名員工遺體，因遺體相對完整，身分已確認；但今天報驗的遺體有些也有碳化現象，初步可以確認是員工的僅1人，為求慎重有些仍須採集DNA。

另外，今天報驗遺體的部分，法醫初步認定部分骨骸非人體骨骸，但最後相驗結果仍未出爐，正式結果仍待科學方法釐清。

陳盈錦強調，關於被害人保護，因今年修正通過「犯罪被害人權益保障法」，在第15條有規定，犯罪被害人對加害人的民事求償，各縣市都有犯罪被害人保護協會分會，協助家屬進行法律協助、陪伴機制，也會提供義務律師協助被害家屬。