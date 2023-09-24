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明揚工廠爆炸釀死傷 屏縣府：縣款支應傷者健保差額、再向公司求償

中央社／ 屏東縣24日電
屏東縣府發言人鄞鳳蘭說，物質安全表化學物質，混合後會變成製作過程中重要的架橋劑，是否因高溫產生爆炸，這是未來調查重點。聯合報記者／張已亷 攝影
屏東縣府發言人鄞鳳蘭說，物質安全表化學物質，混合後會變成製作過程中重要的架橋劑，是否因高溫產生爆炸，這是未來調查重點。聯合報記者／張已亷 攝影

屏東科技產業園區明揚國際公司廠房爆炸意外，釀逾百人重大死傷，屏東縣政府今天表示，縣款支應傷者健保差額，再跟明揚公司求償；4名殉職消防員從優撫卹。

明揚國際科技股份有限公司廠房22日傍晚發生大火，4名消防人員因爆炸殉職，6名員工來不及逃出，這起事故累計造成10死、98傷。

縣府傳播暨國際事務處長鄞鳳蘭今天接受媒體聯訪表示，爆炸意外釀4名消防員殉職，不論有沒有參與這次救災工作的消防隊員，內心都非常難過，縣長周春米要求衛生單位展開心理諮商動作，希望消防隊員守護大眾安全時，也能顧及心理衛生。

除了殉職消防員外，仍有10名消防員受傷，其中1名發生斷肢狀況，鄞鳳蘭表示，會就受傷及復原狀況，調整到最適合的工作崗位；因公殉職部分，縣長周春米指示在現有法令內找出最優撫卹方案執行。

鄞鳳蘭強調，明揚公司雖然是經濟部屏東科技產業園區所管理的廠商，設在屏東縣境內，造成這麼大的火災、社會成本付出及釀重大死傷，必須付出相對的賠償代價。目前傷者後續要負擔很重的燒燙傷費用，縣府決定由縣府支應健保差額，後續跟明揚公司求償。

至於爆炸原因，鄞鳳蘭說，廠內有架橋劑，依物質安全表內有化學物質，是否因為高溫產生爆炸，是未來調查的重點。

另外，殉職消防員賴俊儒、陳柏翰、鍾吉垣、施寶翔的家屬，今天下午2時許到工廠外進行招魂儀式，家屬手持招魂幡，聲聲喊著殉職消防員的名字，場面哀戚。

明揚 屏東

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