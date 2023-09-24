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明揚大火釀重大傷亡 司法社工學會提「3訴求」支持被害人

中央社／ 台北24日電
屏東明揚工廠大火，屏東第二分隊消防員第一時間趕抵救援，其中一輛消防車整輛被炸爛。台灣司法社工學會呼籲，發生火災傷亡等重大事件後，國家應重視司法社會工作，用專業為被害者提供支持。聯合報記者／劉學聖 攝影
屏東明揚工廠大火，屏東第二分隊消防員第一時間趕抵救援，其中一輛消防車整輛被炸爛。台灣司法社工學會呼籲，發生火災傷亡等重大事件後，國家應重視司法社會工作，用專業為被害者提供支持。聯合報記者／劉學聖 攝影

屏東明揚工廠大火，釀重大死傷。台灣司法社工學會呼籲，發生火災傷亡等重大事件後，國家應重視司法社會工作，用專業為被害者提供支持。

明揚國際公司廠房22日傍晚發生大火，4名消防人員因爆炸受困火場，6名員工來不及逃出，搜救行動持續至24日上午11時，已造成4名消防員及5名員工共9人死亡、1人失聯、98人輕重傷。

對於台灣再度發生重大傷亡事件，台灣司法社工學會透過新聞稿提出3點訴求。

第1點是各級政府及網絡單位應提供完善培訓制度與支持系統，奠定重大案件或災難型服務的處遇社工司法專業知能，促使服務真正貼近被害人的需求，減少一線社工專業無力感與崩熬耗竭。

第2點為社安網的網絡協力，不應僅侷限於體制內的調度，公私協力與跨專業網絡的合作與分工才是落實服務的基礎。各級政府應串聯司法體系與社政服務系統，積極建構社區為基礎的犯罪被害人權益維護合作網絡，讓重大案件被害人能獲得充分的柔性且無縫接軌的長期支持與陪伴。

第3點則是呼籲各地方政府應將重大案件被害人的社區支持與保護機制納入預算，自行或委託辦理社區個案管理業務。

台灣司法社工學會秘書長施睿誼告訴中央社記者，現行台灣社工人才培育，除基礎課程外，災難社會工作、司法社會工作、心理衛生社會工作等相關專業課程，均為選修課程。

施睿誼認為，在「一戶一社工」服務初衷下，應讓所有社工都有基礎災難社會工作、急性創傷與創傷知情、司法訴訟流程基本概念。否則，被推上「前線」的社工沒有基本裝備，彷彿在戰爭沒有子彈，即使派了人服務，第一線的社工只會成為炮灰。

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