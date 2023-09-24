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最後失聯者找到了！家屬靠佛珠辨認出身分「淚喊回家」 全案10死、98傷

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聯合報／ 記者張已亷劉星君／屏東即時報導
明揚國際科技專門製作高爾夫球具，廠區發生大火爆炸，造成百人死傷，最後一名失聯員工今下午近4點尋獲，家屬悲戚喊「回家了！」，全案釀10死（4消防員殉職、6員工）、98傷。記者張已亷／攝影
明揚國際科技專門製作高爾夫球具，廠區發生大火爆炸，造成百人死傷，最後一名失聯員工今下午近4點尋獲，家屬悲戚喊「回家了！」，全案釀10死（4消防員殉職、6員工）、98傷。記者張已亷／攝影

屏東科技產業園區的明揚國際科技專門製作高爾夫球具，22日傍晚廠區發生大火爆炸事故全案造成百人死傷重大事故，最後一名失聯員工今天下午15時53分發現失聯者，16時06分拉出，家屬靠男子手上佛珠辨認出身分，悲戚喊著「回家了！」，全案釀成10死（4消防員殉職、6名員工）、98傷。

屏東消防局表示，火警發生後，廠內百名員工緊急疏散，但仍有少部分職員來不及逃離，工廠內部結構遭爆炸破壞，且內部高溫一度逾千度，案發23日在1廠西側尋獲3名員工遺體；今天再於西側陸續尋獲3具遺體。今早尋獲的2遺體都在2樓，2死者都屬同一辦公室，尋獲時遺體均嚴重碳化，後續將進行DNA採檢。

案發後第三天，屏東縣消防局今天上午找到失聯的2名員工遺體，下午過後現場下起太陽雨，下午15點53分發現最後一名失聯的男性員工，家屬哀戚淚喊「回家了！」，消防局搜救任務也將告一段落。

明揚 屏東 屏東縣 爆炸

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