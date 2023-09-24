殉職4勇消／陳柏翰、鍾吉垣、施寶翔、賴俊儒…致敬

屏東科技園區高爾夫球代工廠明揚國際昨天傍晚發生火警和氣爆，造成首批衝入火場搶救的消防隊員賴俊儒、陳柏翰、鍾吉垣和施寶翔殉職憾事，四人同在屏東二分隊服務，都是同事和親友眼中對工作和生命充滿熱情的陽光大男孩，廿名隊員一次四人葬身火場，親友哀慟不捨，隊員也以堅守工作崗位告慰失去的好弟兄。

陳柏翰 調回鄉顧母親

個性陽光開朗陳柏翰卅二歲，一百九十公分的身高格外顯眼，因父親早逝，母親獨力扶養兩個兒子長大，經濟壓力大，他為分擔家計，選擇加入消防隊服務、弟弟則從軍，之後考量弟弟長期不在家，因此調回屏東方便就近照顧母親。

陳柏翰休假常帶母親出去享用美食，工作後存的第一筆錢，就是帶媽媽到歐洲旅遊，未婚的他有名交往多年女友，雙方已論及婚嫁，未料傳來噩耗。

陳柏翰的母親昨天上午在家屬陪同下，到殯儀館認屍時哭到全身癱軟，甚至要坐上輪椅才能移動，中午因情緒過度悲傷身體不適，被送往醫院檢查。陳母的表妹說，孝順的陳柏翰排休就會回家陪伴母親和八十多歲奶奶，也常視訊聯繫。

鍾吉垣 棄大學讀警專

卅八歲的鍾吉垣高中時成績優秀可以上國立大學，因父親在他高三時罹患心肌梗塞、身體不好，剛好舅舅也是消防員，為減輕家中經濟負擔，放棄大學報考警專當消防員，育有一子。

施寶翔 出勤奮不顧身

卅七歲的施寶翔和鍾是警專廿三期同學，育有六歲及四歲子女，出任務時常奮不顧身，多次被上級表揚，曾和陳柏翰等同仁登上屏東縣政府消防局一○九年度榮譽榜，沒想到這次和陳一起殉職。施母透露，她昨天接送孫子上學時還不敢讓孫子知道，深怕無法接受父親驟逝的事實。

賴俊儒 異國戀剛完婚

卅三歲的賴俊儒英文流利，有段美麗浪漫的異國戀情，與英國籍妻子的婚事受世紀疫情所阻，去年十二月才登記結婚。新婚妻一頭褐色捲髮，貌似電影《鐵達尼號》成名的奧斯卡影后凱特溫絲蕾，家人已安排明年二月補辦婚禮，十月規畫到瑞士蜜月旅行，這次出任務卻一去不返。

賴母表示，前天下午看到火災新聞心裡就很不安，原以為兒子休假，沒想到會喪生火窟。她說兒子很優秀、以兒子為榮，他是一個很單純的孩子，事情來得太突然，實在無法接受。