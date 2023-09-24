聽新聞
test
0:00 / 0:00

殉職4勇消／陳柏翰、鍾吉垣、施寶翔、賴俊儒…致敬

聯合報／ 記者王勇超潘欣中劉星君／屏東報導
屏東科技產業園區等明揚國際科技廠區發生大火，不幸造成四位消防隊員殉職憾事。圖為消防隊員奮力搶救。記者劉學聖／攝影
屏東科技產業園區等明揚國際科技廠區發生大火，不幸造成四位消防隊員殉職憾事。圖為消防隊員奮力搶救。記者劉學聖／攝影

屏東科技園區高爾夫球代工廠明揚國際昨天傍晚發生火警和氣爆，造成首批衝入火場搶救的消防隊員賴俊儒、陳柏翰、鍾吉垣和施寶翔殉職憾事，四人同在屏東二分隊服務，都是同事和親友眼中對工作和生命充滿熱情的陽光大男孩，廿名隊員一次四人葬身火場，親友哀慟不捨，隊員也以堅守工作崗位告慰失去的好弟兄。

陳柏翰 調回鄉顧母親

個性陽光開朗陳柏翰卅二歲，一百九十公分的身高格外顯眼，因父親早逝，母親獨力扶養兩個兒子長大，經濟壓力大，他為分擔家計，選擇加入消防隊服務、弟弟則從軍，之後考量弟弟長期不在家，因此調回屏東方便就近照顧母親。

陳柏翰休假常帶母親出去享用美食，工作後存的第一筆錢，就是帶媽媽到歐洲旅遊，未婚的他有名交往多年女友，雙方已論及婚嫁，未料傳來噩耗。

陳柏翰的母親昨天上午在家屬陪同下，到殯儀館認屍時哭到全身癱軟，甚至要坐上輪椅才能移動，中午因情緒過度悲傷身體不適，被送往醫院檢查。陳母的表妹說，孝順的陳柏翰排休就會回家陪伴母親和八十多歲奶奶，也常視訊聯繫。

鍾吉垣 棄大學讀警專

卅八歲的鍾吉垣高中時成績優秀可以上國立大學，因父親在他高三時罹患心肌梗塞、身體不好，剛好舅舅也是消防員，為減輕家中經濟負擔，放棄大學報考警專當消防員，育有一子。

施寶翔 出勤奮不顧身

卅七歲的施寶翔和鍾是警專廿三期同學，育有六歲及四歲子女，出任務時常奮不顧身，多次被上級表揚，曾和陳柏翰等同仁登上屏東縣政府消防局一○九年度榮譽榜，沒想到這次和陳一起殉職。施母透露，她昨天接送孫子上學時還不敢讓孫子知道，深怕無法接受父親驟逝的事實。

賴俊儒 異國戀剛完婚

卅三歲的賴俊儒英文流利，有段美麗浪漫的異國戀情，與英國籍妻子的婚事受世紀疫情所阻，去年十二月才登記結婚。新婚妻一頭褐色捲髮，貌似電影《鐵達尼號》成名的奧斯卡影后凱特溫絲蕾，家人已安排明年二月補辦婚禮，十月規畫到瑞士蜜月旅行，這次出任務卻一去不返。

賴母表示，前天下午看到火災新聞心裡就很不安，原以為兒子休假，沒想到會喪生火窟。她說兒子很優秀、以兒子為榮，他是一個很單純的孩子，事情來得太突然，實在無法接受。

明揚 屏東 消防員

延伸閱讀

揪甘心！張善政爲屏東大火勸募 廟董喊：至少五百萬

屏東明揚廠房火災釀7死、3失聯 4名殉職消防員遺體均尋獲

勇消陳柏翰屏東大火殉職 表妹泣訴「他想做消防員」：只能叮嚀能跑則跑

明揚大火殉職消防員陳柏翰同梯同事：他陽光幽默風趣常自娛娛人

相關新聞

屏東大火勇消4殉職7傷 總計7死3失聯98傷

屏東明揚國際科技工廠前晚發生火災後連續爆炸，火勢不斷擴大且延燒廿八小時，爆炸造成首批衝入火場搶救的消防隊員賴俊儒、陳柏翰...

消防員10年43人殉職 消防團體要求組工會

屏東明揚科技廠房大火造成百人死傷，消防團體與立委都呼籲，政府應讓消防員組工會，並重視退避、資訊、調查權等。行政院長陳建仁...

工廠未說明存放何原料 消防員衝入未射水就爆炸

屏東明揚科技工廠爆炸造成嚴重死傷，廠方未說清楚有哪些化學物品成關鍵原因，率先到場的屏二小隊消防員走入火場約十公尺，還沒使...

觀察站／要命30分鐘 為何廠區未全員疏散？

屏東明揚國際廠房爆炸釀重大傷亡，爆炸原因還在釐清，但第一線的屏東縣消防局長許美雪一句「一射水就爆炸了」，引發基層消防員怒...

新聞眼／政府企業不把關 打火兄弟命不夠賠

明揚國際工廠爆炸案又造成四名消防員殉職，悲哀的是桃園二○一五年新屋保齡球館、二○一八年敬鵬工廠二次大火，皆奪走六名警消寶...

明揚「超時工作」 3年被罰30萬

屏東明揚國際科技公司廠房火警，造成嚴重傷亡，國民黨立委王鴻薇昨表示，有員工及前員工爆料，該公司是血汗工廠，過去也有超時工...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦