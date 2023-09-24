小隊長醫院大哭「只有我活下來」

明揚國際科技公司廠房前晚大爆炸，不少消防員為救火累癱，沒時間為殉職的弟兄流淚；有消防員說，救火是使命，但現在更想做的是把埋在灰燼下的弟兄拉出來。而帶隊受傷的消防小隊長陳文川更在行政院長陳建仁探視時崩潰大哭，自責「整個小隊只有我活下來」。陳當時帶六名隊員衝進火場，四人罹難，三人被救出。

廠房大火悶燒兩天，因廠內囤放大量塑膠粒、橡膠等易燃物，根據熱顯影像顯示，廠內高溫破千度，廠房被燒得面目全非，扭曲變形，部分區域只剩鋼架，消防員水線只能從外側降溫，增添救援難度，消防員輪番上陣搶救，不少人待命期間累癱席地而睡，吃便當配著身後廠區冒出的滾滾黑煙，五味雜陳。

打火資歷逾三十年的林姓消防員表示，「最怕的不是火勢大小，而是同仁受傷、罹難，才是椎心之痛」。

「這起工廠火警太大了，短時間要撲滅真是天方夜譚」。陳姓消防員說，當時抵達後，看到火場直覺「真的不妙」，因為有危險物品，沒想到下一秒就發生爆炸，廠房壓了下來，他和第一批到現場的弟兄變成生死一線。

還有消防員說，在現場能堅持走下去的意志，就是想把還埋在灰燼中的弟兄趕緊拉出火場，以往救火時最希望的就是順利把火撲滅，沒人受傷，「但這場火讓大家失望了」。

當時帶領七人衝進火場的屏二消防分隊小隊長陳文川，因全身臉部、手部有百分之十三面積二度燒燙傷，陷入昏迷，緊急送至屏基搶救，直到昨天上午才甦醒，得知小隊上有四人罹難，一人失蹤，哀慟萬分。