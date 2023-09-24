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保額約15億 明揚恐用自有資金賠償

聯合報／ 記者朱漢崙石秀華劉星君／連線報導
明揚國際董事長劉安晧昨天下午悄悄現身火場，面對媒體追問，苦笑、以手遮臉。圖／讀者提供
明揚國際董事長劉安晧昨天下午悄悄現身火場，面對媒體追問，苦笑、以手遮臉。圖／讀者提供

面對重大死傷，明揚國際董事長劉安晧昨現身火場，面對媒體追問露出一臉苦笑、頻以手遮臉，僅預告今天會有視訊說明會，說明後續處理事宜。

屏東工廠大火，外界關注明揚國際投保的產險是否足夠。據了解，共有六家承保，總保額十五點三億元。

據了解，此次明揚對造成傷亡所獲得的理賠金額，很可能不足以因應相關的損害賠償，因為這次該廠區受損的部分：「只有生產的區域。」其他區域根據產險公司掌握資料，並未有相關嚴重的損害傳出，因此，實際到底能獲賠多少金額，產險業者表示仍要進一步精算。

若產險理賠金額不夠賠，明揚國際恐得動用自有資金及銀行借款。知情人士引述聯徵中心資料透露，目前其在銀行圈可動用的額度，約十六億至廿億。

大火引起外界對工安問題的重視，產險業者說，依照產險承保前後的管理慣例，都由內部的「損害防阻勘察部門」前往勘察，倘若發現消防等公共安全設施有待加強，將要求其改善，倘若該改善而未改善，不必說調高費率了，甚至會直接拒保。

明揚 屏東 工安

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