明揚「超時工作」 3年被罰30萬

屏東明揚國際科技公司廠房火警，造成嚴重傷亡，國民黨立委王鴻薇昨表示，有員工及前員工爆料，該公司是血汗工廠，過去也有超時工作、工作環境惡劣的判例。勞動部長許銘春昨天在立法院表示，該公司近三年因超時工作裁罰三次，總共開罰卅萬元，也有發生員工職災，待救災到一段落，勞動部會跟經濟部加工出口區屏東分處一起勞檢。

許銘春表示，這家公司位在經濟部的加工出口區，所以相關勞動條件跟職安檢查，是由經加區管理處屏東分處進行；據她掌握，超時工作部分，近三年有連續針對超時裁罰，分別在民國一一○年罰五萬元、一一一年罰十萬元、一一二年十五萬元，看起來有加重處罰。

勞動部指出，明揚位於屏東科技產業園區，自二○一八年迄今，執行過十八場次安全衛生檢查，違反法條九項次，開罰三件、金額廿萬元。

桃園市產業總工會指出，明揚自稱幸福企業，去年營收甚至創歷史新高，但從紀錄來看，卻是間劣跡斑斑的血汗工廠，近兩年每年發生十一件職災，甚至連續兩年有兩起嚴重職災，呼籲政府全面勞檢明揚的職安衛和勞動條件，若查有不法，應加重裁罰。

許銘春說明，職安署的網路通報系統顯示，該公司確實有發生員工職災狀況，大部分是員工捲夾、跌倒、骨折等情況。