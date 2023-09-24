聽新聞
test
0:00 / 0:00

明揚「超時工作」 3年被罰30萬

聯合報／ 記者林縉明葉冠妤／台北報導

屏東明揚國際科技公司廠房火警，造成嚴重傷亡，國民黨立委王鴻薇昨表示，有員工及前員工爆料，該公司是血汗工廠，過去也有超時工作、工作環境惡劣的判例。勞動部長許銘春昨天在立法院表示，該公司近三年因超時工作裁罰三次，總共開罰卅萬元，也有發生員工職災，待救災到一段落，勞動部會跟經濟部加工出口區屏東分處一起勞檢。

許銘春表示，這家公司位在經濟部的加工出口區，所以相關勞動條件跟職安檢查，是由經加區管理處屏東分處進行；據她掌握，超時工作部分，近三年有連續針對超時裁罰，分別在民國一一○年罰五萬元、一一一年罰十萬元、一一二年十五萬元，看起來有加重處罰。

勞動部指出，明揚位於屏東科技產業園區，自二○一八年迄今，執行過十八場次安全衛生檢查，違反法條九項次，開罰三件、金額廿萬元。

桃園市產業總工會指出，明揚自稱幸福企業，去年營收甚至創歷史新高，但從紀錄來看，卻是間劣跡斑斑的血汗工廠，近兩年每年發生十一件職災，甚至連續兩年有兩起嚴重職災，呼籲政府全面勞檢明揚的職安衛和勞動條件，若查有不法，應加重裁罰。

許銘春說明，職安署的網路通報系統顯示，該公司確實有發生員工職災狀況，大部分是員工捲夾、跌倒、骨折等情況。

明揚 屏東 許銘春 王鴻薇

延伸閱讀

屏東明揚工廠天花板被炸垮 續搜2樓研判失聯者被壓住

屏東明揚廠房火災釀7死、3失聯 4名殉職消防員遺體均尋獲

屏東明揚工廠惡火…消防小隊長嚎啕痛哭 自責「整個小隊只有我活下來」

明揚廠房爆炸仍有4人失聯 屏縣消防局：只要沒下雨就會繼續搜救

相關新聞

屏東大火勇消4殉職7傷 總計7死3失聯98傷

屏東明揚國際科技工廠前晚發生火災後連續爆炸，火勢不斷擴大且延燒廿八小時，爆炸造成首批衝入火場搶救的消防隊員賴俊儒、陳柏翰...

消防員10年43人殉職 消防團體要求組工會

屏東明揚科技廠房大火造成百人死傷，消防團體與立委都呼籲，政府應讓消防員組工會，並重視退避、資訊、調查權等。行政院長陳建仁...

工廠未說明存放何原料 消防員衝入未射水就爆炸

屏東明揚科技工廠爆炸造成嚴重死傷，廠方未說清楚有哪些化學物品成關鍵原因，率先到場的屏二小隊消防員走入火場約十公尺，還沒使...

觀察站／要命30分鐘 為何廠區未全員疏散？

屏東明揚國際廠房爆炸釀重大傷亡，爆炸原因還在釐清，但第一線的屏東縣消防局長許美雪一句「一射水就爆炸了」，引發基層消防員怒...

新聞眼／政府企業不把關 打火兄弟命不夠賠

明揚國際工廠爆炸案又造成四名消防員殉職，悲哀的是桃園二○一五年新屋保齡球館、二○一八年敬鵬工廠二次大火，皆奪走六名警消寶...

明揚「超時工作」 3年被罰30萬

屏東明揚國際科技公司廠房火警，造成嚴重傷亡，國民黨立委王鴻薇昨表示，有員工及前員工爆料，該公司是血汗工廠，過去也有超時工...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦