新聞眼／政府企業不把關 打火兄弟命不夠賠

明揚國際工廠爆炸案又造成四名消防員殉職，悲哀的是桃園二○一五年新屋保齡球館、二○一八年敬鵬工廠二次大火，皆奪走六名警消寶貴性命，教訓歷歷在目，回頭解析奪命關鍵，公司企業不負責任，製造潛在危險，讓「火神的眼淚」悲劇，一再真實上演，亟需導入一套有效的安全把關機制。

「人再怎麼快，也快不過火跟煙。」資深消防員道出火場的瞬息萬變，救火沒有絕對的ＳＯＰ，不管設備、策略再怎麼精進，還是有幾分搏命的成分。

新屋保齡球場大火因違建查報不實，消防設備不合格，指揮官無法實際掌握火場環境，導致六人殉職，消防員火場行使「退避權」才被廣泛討論；桃園市消防局後來也律定，除非火場有民眾受困，否則救火皆採由外而內的保守策略。

敬鵬工廠囤放兩千公升柴油與大量化學藥劑，也因業者給的資訊混亂錯誤，讓六名消防員受困三小時後殉職。這場悲劇讓工廠空間設計與危險物品存放受到重視，消防局開始蒐羅桃園各工廠平面圖、化學物品存放位置與總量管制資料，以備工廠意外時能迅速掌握可能的威脅。

不過，二○二○年桃園旭富製藥廠連燒三天，消防人員雖掌握廠房設備及危險物品數量位置，但救災第二天仍遇爆炸。事後追查，是廠商便宜行事，提前將次日要用的化學原料運到產線，出事後又沒跟指揮官報備，以至於殘火處理時再傳爆炸，危及消防員性命安全。

回顧近年消防員殉職，不論是違建、存放化學品資訊錯誤，都是致命關鍵。每次重大死傷後，總會看到政府啟動工廠安檢、做做樣子，事過境遷，忽視安全的企業又故態復萌。

反觀國外把關工廠公安，並不是全靠政府「貓捉老鼠」式的稽查，而是透過保險機制，讓保險公司以不定期的抽檢，加上意外事故後大幅調高保費等作法，落實廠商自主管理。因為他們知道，要防止類似悲劇重演，唯有業者本身重視，否則就算火神的眼淚都滴乾了，再多消防員的命也不夠賠。