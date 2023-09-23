屏東明揚工廠天花板被炸垮 續搜2樓研判失聯者被壓住

屏東明揚國際工廠發生爆炸意外，釀7死、3失聯、98人輕重傷，由於2樓天花板已被炸垮，搜救人員懷疑失聯者被壓住，將陸續移除後，全力搜救失聯者。

屏東消防局第一大隊長陳弈接受媒體聯訪指出，今天晚上現場維持49輛車、110人、9輛怪手、2輛小山貓，持續搜救行動，並清理1樓環境及殘火處理。

陳弈指出，工廠的2樓是3名失聯者部門所在地方，由於2樓天花板已經塌陷，懷疑失聯者是否有遭壓住，因天花板毀損嚴重增加救援難度，加上內部還有化學物質，也有一定危險性，明天著重在設法移除2樓塌陷的天花板，全力搜救3名失聯者。

22日傍晚5時許，位於屏東科技產業園區明揚國際科技股份有限公司廠房大火引發爆炸，火勢在23日下午3時25分控制、晚上9時56分殘火處理。整起意外釀成7人死亡，其中有4名消防員殉職、3名員工，搜救行動持續至今天晚間10時許，仍有3名員工失聯，另外有98人分輕重傷。