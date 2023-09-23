屏東明揚工廠惡火…消防小隊長嚎啕痛哭 自責「整個小隊只有我活下來」

屏東科技產業園區的明揚國際科技公司廠房昨（22）日發生火災，火勢猛烈難以收拾，造成百人死傷，包含4名消防員殉職。衛福部次長王必勝透露，行政院長陳建仁南下探視時，一名消防小隊長嚎啕大哭，自責痛喊「整個小隊只有我活下來」。

昨日明揚工廠惡火，消防隊員進入廠區救災後，甚至來不及滅火就遇到爆炸，儘管小隊長第一時間急用無線電喊「撤退」，仍趕不上惡火襲來的速度，目前這場惡火造成7人死亡、98人受傷，死者名單除了3位明揚員工外，還包括4名殉職消防員，此外仍有3位明揚員工失聯。

蔡英文總統今（23）日也南下探視，罹難者家屬有人流淚、也有人拉她的手不斷訴說，場面哀戚。蔡總統一一傾聽、安撫，也對家屬說對不起。

此外，王必勝在臉書透露，陳建仁南下赴醫院探視時，一名受傷消防小隊長突然嚎啕大哭，沉痛自責「整個小隊只有我活下來」。聽聞小隊長痛苦表白後，王必勝表示差點落淚，他指出打火弟兄「那種一起出生入死的感覺，那種慟，只能想像，無法體會」。