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屏東明揚工廠惡火…消防小隊長嚎啕痛哭 自責「整個小隊只有我活下來」

聯合新聞網／ 綜合報導
屏東明揚國際科技公司發生爆炸引起大火，廠區內的高爾夫球被強大爆炸威力噴出，現場可見滿地小白球。記者劉學聖／攝影
屏東明揚國際科技公司發生爆炸引起大火，廠區內的高爾夫球被強大爆炸威力噴出，現場可見滿地小白球。記者劉學聖／攝影

屏東科技產業園區的明揚國際科技公司廠房昨（22）日發生火災，火勢猛烈難以收拾，造成百人死傷，包含4名消防員殉職。衛福部次長王必勝透露，行政院長陳建仁南下探視時，一名消防小隊長嚎啕大哭，自責痛喊「整個小隊只有我活下來」。

昨日明揚工廠惡火，消防隊員進入廠區救災後，甚至來不及滅火就遇到爆炸，儘管小隊長第一時間急用無線電喊「撤退」，仍趕不上惡火襲來的速度，目前這場惡火造成7人死亡、98人受傷，死者名單除了3位明揚員工外，還包括4名殉職消防員，此外仍有3位明揚員工失聯。

蔡英文總統今（23）日也南下探視，罹難者家屬有人流淚、也有人拉她的手不斷訴說，場面哀戚。蔡總統一一傾聽、安撫，也對家屬說對不起。

此外，王必勝在臉書透露，陳建仁南下赴醫院探視時，一名受傷消防小隊長突然嚎啕大哭，沉痛自責「整個小隊只有我活下來」。聽聞小隊長痛苦表白後，王必勝表示差點落淚，他指出打火弟兄「那種一起出生入死的感覺，那種慟，只能想像，無法體會」。

屏東明揚國際科技公司發生爆炸引起大火，其中屏東第二分隊消防員在第一時間趕抵救援，有3台消防車遭殃，其中一輛整輛被炸爛。記者劉學聖／攝影
屏東明揚國際科技公司發生爆炸引起大火，其中屏東第二分隊消防員在第一時間趕抵救援，有3台消防車遭殃，其中一輛整輛被炸爛。記者劉學聖／攝影

明揚 屏東 陳建仁 消防員 王必勝

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