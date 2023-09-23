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屏東工廠爆炸大火 桃市府發起救助專案
屏東科技產業園區明揚國際科技股份有限公司廠房大火、傷亡慘重。桃市府今天發起「屏東大火救助專案」，號召捐助傷亡消防員及受災家屬。
桃園市長張善政出席行程時表示，桃園幾年前發生過嚴重火災，也有消防弟兄不幸罹難，因此市府將心比心，率先邀集桃園6個主要宮廟共同出錢出力，為本次傷亡的消防員與受災戶發起救助專案，募得款項將提供中央或屏東縣政府相關單位運用。
張善政表示，救助專案由桃園景福宮、桃園慈護宮、中壢仁海宮、中壢慈惠堂、龍潭龍元宮、桃園明倫三聖宮等6大宮廟帶頭響應，期盼能有更多縣市一起響應。
桃園市政府社會局長陳寶民表示，「屏東0922火災爆炸事件」救助專案包含「臨櫃匯款」或運用社會局「做好事公益平台」等2大捐款方式，呼籲各界響應，一同幫助屏東的受災民眾。
市府表示，臨櫃匯款可至「桃園市社會救助金專戶」，匯款銀行為台灣銀行，桃園分行帳號026038-000011，戶名為桃園市市庫存款戶；請於「備註欄」註明指定捐款「屏東0922火災爆炸事件-消防員」或「屏東0922火災爆炸事件」。
市府也說，社會局「做好事公益平台」可進行新台幣2萬元以下小額捐款，只要進入平台網站註冊會員，選擇「我要捐款」，再點選捐款專案「屏東0922火災爆炸事件」或「屏東0922火災爆炸事件-消防員」，即可透過網路銀行、ATM或超商繳款等多元方式線上捐款。
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