明揚廠房爆炸仍有4人失聯 屏縣消防局：只要沒下雨就會繼續搜救

屏東科技產業園區的明揚國際科技公司廠房昨（22）日發生火災，火勢猛烈造成百人死傷，包含4名消防員殉職。相關人員也說明現場經過，消防隊員進入救災空間後，來不及滅火就遇到爆炸，儘管小隊長第一時間急用無線電喊「撤退」，仍趕不上惡火襲來的速度...

2023-09-23 18:31