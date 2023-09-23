明揚廠房爆炸仍有4人失聯 屏縣消防局：只要沒下雨就會繼續搜救
屏東科技園區明揚國際科技公司廠房昨天大火爆炸，迄今仍有4人失聯，今天下午3時許搜救行動一度因降雨而喊停，2小時後雨停才又繼續，屏東縣消防局表示，只要沒下雨，搜救就會進行。
屏東縣消防局今天持續搜救明揚廠區失聯4人，下午3時許突然雷聲大作開始飄雨，雨勢雖零星，但因廠區內還存放過氧化物，消防局擔心下雨引起爆炸，影響搜救人員及協力廠商，救災行動暫停。
屏東縣政府統計，明揚廠房火警爆炸，衝入火場的屏東縣消防局第一大隊屏二分隊消防員賴俊儒殉職；另陳姓、鍾姓、施姓消防員，搜救人員已尋獲2具遺體及1名消防員部分物件殘骸；但因被燒得面目全非而無法辨識，有待DNA鑑定。總計6死（3消防、3員工）、4失聯（1消防、3員工），98傷。
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