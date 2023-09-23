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才喊「撤退」就爆炸！屏東工廠大火釀死傷 時間軸還原驚險救災過程

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才喊「撤退」就爆炸！屏東工廠大火釀死傷 時間軸還原驚險救災過程

聯合新聞網／ 綜合報導
屏東科技園區明揚國際公司大火，從空拍畫面可見整間廠房都被強大爆炸威力炸開，現場宛如戰場。記者劉學聖／攝影
屏東科技園區明揚國際公司大火，從空拍畫面可見整間廠房都被強大爆炸威力炸開，現場宛如戰場。記者劉學聖／攝影

屏東科技產業園區的明揚國際科技公司廠房昨（22）日發生火災，火勢猛烈造成百人死傷，包含4名消防員殉職。相關人員也說明現場經過，消防隊員進入救災空間後，來不及滅火就遇到爆炸，儘管小隊長第一時間急用無線電喊「撤退」，仍趕不上惡火襲來的速度。《聯合新聞網》也整理時間軸，還原驚險的救援過程。

屏東縣長周春米和消防局長許美雪今（23）日受訪時表示，昨天17點半時接獲報案，警消人員於40左右抵達現場。因知道火災現場有過氧化物，所以決定不用水、以乾粉滅火，約17點59分進入廠房救火，不料消防員進到救災空間後不到10公尺，就發生小爆炸，帶隊小隊長趕緊以無線電喊「撤退」，但人還沒撤出就發生爆炸。

受傷昏迷的屏二分隊小隊長陳文川也還原經過，他表示當時撤退到一半，突然就發生爆炸，當時滅火器及水線等裝備皆尚未使用，火場狀況非常凶猛。

工廠大火燒了一整夜，直至今日凌晨4點雖已控制火勢，但仍冒出陣陣火光，消防人員徹夜打火救援，許多人累到倒在馬路上休息。今日上午廠房仍持續悶燒，陣陣黑煙盤踞在上空，下午因現場開始打雷、下雨，屏東縣消防局憂再發生爆炸，下令暫停搜救行動

明揚國際科技公司廠區，聚集眾多消防車輛，濃濃黑煙竄天際。記者劉星君／攝影
明揚國際科技公司廠區，聚集眾多消防車輛，濃濃黑煙竄天際。記者劉星君／攝影
屏東科技園區明揚國際公司大火，從空拍畫面可見整間廠房都被強大爆炸威力炸開，現場宛如戰場，還有三輛消防車被埋在瓦礫堆中。記者劉學聖／攝影
屏東科技園區明揚國際公司大火，從空拍畫面可見整間廠房都被強大爆炸威力炸開，現場宛如戰場，還有三輛消防車被埋在瓦礫堆中。記者劉學聖／攝影

明揚 屏東 火災 爆炸 消防員

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