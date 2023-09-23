影／夜以繼日支援滅明揚大火 消防機器人也「累垮」停擺沒出水
屏東科技園區高爾夫球大廠明揚國際廠房爆炸火警，為減少消防弟兄曝險，高雄市消防局昨天動員消防機器人到場控火，但是，長時間滅火，就算機器人也得要休息。
明揚國際廠房昨天傍晚爆炸，高雄市消防局昨晚6時20分接獲屏東縣消防局求援，第一時間動員便動員救護車趕去救人，呈報高雄市長陳其邁市長後，昨晚7時30分，派遣消防人車和並動用消防機器人趕赴火場救援。
高雄市消防局先後動用4台消防機器人到場控火，避免消防弟兄救災時曝露在隨時可能爆炸的火場，夜以繼日出水控制火勢延燒，直到今天清晨，消防機器人停擺，在燃燒的火場旁沒出水。
高雄市消防局長王志平說，消防機器人裝設的電池，可續航6至8小時，電池沒電還是得充電8小時，需要輪替出水，在充電完成後，上午便再度出動，繼續出水控制火勢。
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