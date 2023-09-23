空拍／屏東工廠爆炸大火宛如戰場 空拍可見消防車被埋

屏東科技園區明揚國際公司大火，一共造成4死6失蹤102人受輕重傷，今天上午消防人員持續搜救，早上找到兩名公司員工，皆已無無呼吸心跳、緊急送醫搶救，在場等候的家屬見到冰冷遺體泣不成聲，由於現場火勢濃煙不斷，消防人員仍在持續灌救搜索當中。

明揚國際公司昨天傍晚5時許不明原因發生火警，由於內部堆放易燃品，火勢不斷延燒，屏東消防局表示，內部疑有烷、天然氣，消防員射水後就發生爆炸，建物上方支撐垮下來，造成4名消防員殉職、102傷，還有6人失聯。