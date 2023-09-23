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空拍／屏東工廠爆炸大火宛如戰場 空拍可見消防車被埋

攝影中心／ 記者劉學聖/即時報導
屏東科技園區明揚國際公司大火，一共造成4死6失蹤102人受輕重傷，從空拍畫面可見整間廠房都被強大爆炸威力炸開，現場宛如戰場。記者劉學聖／攝影
屏東科技園區明揚國際公司大火，一共造成4死6失蹤102人受輕重傷，從空拍畫面可見整間廠房都被強大爆炸威力炸開，現場宛如戰場。記者劉學聖／攝影

屏東科技園區明揚國際公司大火，一共造成4死6失蹤102人受輕重傷，今天上午消防人員持續搜救，早上找到兩名公司員工，皆已無無呼吸心跳、緊急送醫搶救，在場等候的家屬見到冰冷遺體泣不成聲，由於現場火勢濃煙不斷，消防人員仍在持續灌救搜索當中。

明揚國際公司昨天傍晚5時許不明原因發生火警，由於內部堆放易燃品，火勢不斷延燒，屏東消防局表示，內部疑有烷、天然氣，消防員射水後就發生爆炸，建物上方支撐垮下來，造成4名消防員殉職、102傷，還有6人失聯。

從空拍畫面可見，整座廠房已經面目全非，濃煙仍不斷從裡面冒出，最先前往搶救的屏東消防隊消防車有三輛被埋在瓦礫堆中，強大的爆炸威力可見一斑，現場宛如戰場十分可怕，由於廠房內依然有爆炸風險，屏東消防隊目前採取無人消防車進行灌救中，同時不放棄針對失蹤人員進行搜救。

屏東科技園區明揚國際公司大火，一共造成4死6失蹤102人受輕重傷，今天上午消防人員找到兩名公司員工，皆已無無呼吸心跳、緊急送醫搶救，在場等候的家屬見到冰冷遺體泣不成聲。記者劉學聖／攝影
屏東科技園區明揚國際公司大火，一共造成4死6失蹤102人受輕重傷，今天上午消防人員找到兩名公司員工，皆已無無呼吸心跳、緊急送醫搶救，在場等候的家屬見到冰冷遺體泣不成聲。記者劉學聖／攝影
屏東科技園區明揚國際公司大火，一共造成4死6失蹤102人受輕重傷，消防人員仍在持續灌救搜索當中。記者劉學聖／攝影
屏東科技園區明揚國際公司大火，一共造成4死6失蹤102人受輕重傷，消防人員仍在持續灌救搜索當中。記者劉學聖／攝影
屏東科技園區明揚國際公司大火，一共造成4死6失蹤102人受輕重傷，從空拍畫面可見整間廠房都被強大爆炸威力炸開，現場宛如戰場，還有三輛消防車被埋在瓦礫堆中。記者劉學聖／攝影
屏東科技園區明揚國際公司大火，一共造成4死6失蹤102人受輕重傷，從空拍畫面可見整間廠房都被強大爆炸威力炸開，現場宛如戰場，還有三輛消防車被埋在瓦礫堆中。記者劉學聖／攝影
屏東科技園區明揚國際公司大火，一共造成4死6失蹤102人受輕重傷，消防人員仍在持續灌救搜索當中。記者劉學聖／攝影
屏東科技園區明揚國際公司大火，一共造成4死6失蹤102人受輕重傷，消防人員仍在持續灌救搜索當中。記者劉學聖／攝影
屏東科技園區明揚國際公司大火，一共造成4死6失蹤102人受輕重傷，消防人員仍在持續灌救搜索當中。記者劉學聖／攝影
屏東科技園區明揚國際公司大火，一共造成4死6失蹤102人受輕重傷，消防人員仍在持續灌救搜索當中。記者劉學聖／攝影
屏東科技園區明揚國際公司大火，失蹤員工家屬在場等候泣不成聲。記者劉學聖／攝影
屏東科技園區明揚國際公司大火，失蹤員工家屬在場等候泣不成聲。記者劉學聖／攝影

屏東 爆炸 消防員

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