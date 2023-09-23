屏東工廠爆炸燒12小時！消防員賴俊儒殉職 友不捨湧臉書：不要鬧啦

屏東高爾夫球製造商明揚國際廠房昨天(22日)傍晚爆炸起火，統計至23日零時30分，共100人就醫，其中消防員賴俊儒殉職、賴母傷心欲絕表示「兒子10月才要去蜜月」，事情發生得太突然，讓人無法接受，許多朋友也相當不捨，紛紛到賴俊儒臉書留言，「拜託不是真的」。

屏東明揚科技公司大火，消防隊員昨晚間救出疑似賴姓消防隊員、送醫時已無生命跡象，因為面貌已經被炸得無法辨認，賴父抵達醫院後無法確認自己孩子生死，痛哭失聲幾近暈厥，要求院方驗DNA，最後賴俊儒確認殉職。

笑容如陽光燦爛的賴俊儒，昨晚參與屏東高爾夫球場爆炸案救災，不幸英勇殉職，親友哀痛不已。圖／翻攝自賴俊儒臉書

賴母傷心欲絕表示，以兒子為榮，他是一個單純的孩子，妻子是英國伯明罕人，他10月要去蜜月旅行，明年2月24日要補辦婚禮，事情來的太突然、無法接受，哭訴「這是天意嗎？」

殉職消息一出後，許多賴俊儒的好友也到他臉書留言，「別再淘氣了」、「說好去屏東找你玩的」、「上次說的吃飯還沒約欸，回來啊你」、「希望這不是真的」、「真的不要鬧啦⋯」、「好難過」，也不少人感謝消防英雄，「辛苦了，任務完成，一路好走」、「你是人民的英雄！任務結束了」。

明揚國際科技位於屏東科技產業園區，主要生產專業高爾夫球，昨傍晚起火後持續擴大，深夜數度發生爆炸，火勢經機器人持續灌救稍緩，直至凌晨6點左右，廠房已不見火光，但仍冒出濃濃黑煙，已悶燒逾12小時。