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明揚大火4消防員「爆炸被震飛」3殉職1失蹤 6員工失聯

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大火持續到深夜至少3次爆炸 原以為是地震

聯合報／ 記者劉星君、張已廉、潘欣中王昭月／連線報導
明揚國際公司廠房的火勢延燒，晚上10時後火勢波及其他廠房，還出現多聲氣爆，消防局、救護車全都暫時外撤在旁戒備，封鎖線不斷向外擴大。記者張已亷／攝影
明揚國際公司廠房的火勢延燒，晚上10時後火勢波及其他廠房，還出現多聲氣爆，消防局、救護車全都暫時外撤在旁戒備，封鎖線不斷向外擴大。記者張已亷／攝影

屏東科技產業園區發生重大火警事故，廠區作業員戴先生說，爆炸當時還沒收班，聽到爆炸聲響，趕緊飛奔逃命，衝到五十公尺外的大門，「感覺很像氣爆」；附近民眾聽聞巨大爆炸聲響，一開始還以為是地震、打雷，家中寵物貓也嚇到跳了起來，接著聞到劇烈惡臭。

在科技廠做十年作業員的戴先生說，爆炸時早班未收班，第一時間只聽到「碰一聲」，就飛奔逃命，出事的區域不屬於他們作業區，不清楚何時發生，疏散時，他的手被玻璃割傷，整個過程根本來不及反應，回神後他已奔逃到高屏大橋對岸。

這場大火持續到昨晚十點多，發生至少三次爆炸，現場目擊民眾指出，「廠區內還有火，場內宛若戰場」，被炸得七零八落，天花板被炸飛，消防人員進入時不斷大喊「有沒有人？」緊急疏散場內民眾。

昨晚六點多火勢尚未延燒，當時已有多名消防員、多輛消防車、救護車在現場待命，醫護人員準備好擔架、用品在旁隨時待命，七點左右陸續送出二名傷患，九點多火勢延燒，人員全數撤出，過程中再度爆炸，火勢越來越大，場面驚悚。

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