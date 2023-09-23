屏東球具廠爆炸 消防員1死 3消防員7員工失聯

屏東科技產業園區生產高爾夫球的明揚國際科技公司廠房，昨天傍晚廠房二層樓倉庫發生火警與氣爆，聲響傳至十公里外，消防隊派出三十四輛車、六十六人前往搶救，首批趕到的消防員進場準備射水時，又發生爆炸，建物塌陷，造成消防員賴俊儒殉職。昨晚截稿前，共釀一死、逾百傷、十人失聯，失聯者包含陳柏翰、鍾吉垣、施寶翔三名消防隊員。

屏東縣消防局證實，造成重大傷亡的氣爆，主因是建物內部有天然氣，消防人員射水後發生爆炸。

明揚國際科技位於屏東加工出口區，二○○六年七月設立，是世界知名高爾夫球具代工廠明安國際集團的子公司，主要生產專業高爾夫球，是高爾夫業界的知名供應鏈。據指出，該公司正在增建第二廠區，擴充產能迎接第四季旺季，可惜發生憾事。

屏東科技產業園區內生產高爾夫球的明揚國際廠房昨晚爆炸，一名消防員殉職。記者劉學聖／攝影

屏東縣消防局獲報後，首批消防員在傍晚六時零一分破門時又發生爆炸，隊員賴俊儒被救出時，被炸得面目全非；縣消防局長許美雪說，昨天會發生爆炸，主要是因為建物內部有天然氣，消防人員射水以後就發生爆炸，導致內部建物的物品倒塌，造成部分人員被壓住，但最初爆炸原因仍待調查。

由於火警一度持續擴大，而且深夜十點多再度發生爆炸，由於火勢已延燒到二廠，救難人員只能停止救援，全面撤退。

殉職消防員經送屏東寶健醫院救治後不治，醫院副院長丘文斌遺憾地說，這名消防員外觀無法辨識，另醫院收治傷者傷勢輕重不一，大部分傷及臉部及肢體，處理後有二人較嚴重，一個有內出血，一個開放性骨折，已進手術房開刀，其餘傷患清理傷口後留院觀察，若第二次評估穩定即可出院。

屏東縣長周春米昨指示成立應變中心，附近受到工廠爆炸波及的前進國小今天停班停課，若有需要照顧的學童，家長可送至大同國小，同時要求環保局偵測周邊空氣品質，持續監控空汙，若空品超標立即對周邊居民預警。

爆炸案發生後，高雄市政府消防局緊急調派人車支援救災，市長陳其邁表示，已和屏東縣長周春米通過電話，會全力協助，也指示衛生局啟動後送醫療機制，待命救護。

總統府發言人林聿禪表示，蔡英文總統已於第一時間掌握訊息，得知有消防人員不幸殉職，感到悲慟不捨，除對殉職消防人員及其家屬表示哀悼，並請相關單位全力救治傷患，提供最好醫療協助，內政部長林右昌昨深夜趕赴現場掌握救災情形。