屏東工廠易燃原物料引大火 仍有3名消防員、7名員工失聯

屏東科技產業園區今晚發生工廠火警，造成1名消防員身亡，多人受傷、失聯。屏東縣設置家屬關懷中心，縣長周春米要求務必帶出每個人。經縣府最新統計，還有3名消防員及7名員工失聯。

到晚間9時為止，除1名消防員身亡，經屏東縣府最新統計，還有3名消防員及7名員工失聯，後送病患計82人，分別送往屏基14人、屏榮31人、寶健16人、部立屏東13人、國軍屏東3人、國仁1人、高雄長庚3人及小港醫院1人。

屏東縣府晚間發布新聞稿表示，屏東科技產業園區22日晚間發生工廠火警，大量易燃原物料爆炸燃燒，引發大火，周春米立即趕到現場指揮中心，指示在安全狀況下以救人為優先，並啟動大量傷患救治機制，晚間7時成立「0922火災爆炸」災害應變中心，設置家屬關懷中心，由社工、心理諮商師協助家屬及患者，周春米要求務必帶出每個人。

爆炸事件發生後，行政院長陳建仁也在第一時間致電周春米，關心現場救災情形及屏東相關救災資源，周春米向陳建仁報告現場情況，跟高雄市長陳其邁通電話時，也請高雄市支援消防及後送醫療。

屏縣府表示，周春米除指示成立應變中心，要求各單位進駐橫向聯繫協助外，受到工廠爆炸波及的前進國小，明天停止上課，若有需要照顧的學童，家長可送往大同國小。且要求環保局立即偵測周邊空氣品質，並無有害氣體，後續亦將持續監控空污情形，萬一空品超標，應立即對周邊居民提出預警。

屏縣府表示，傷患名單及所在醫療院所，也分別放在屏東縣政府最新消息、愛屏東臉書，供家屬查詢，並由秘書長邱黃肇崇趕往各醫院探視傷者，社會處社工、衛生局心理諮商師成立的家屬關懷中心，以1戶1社工進行關懷。