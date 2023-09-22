屏東科技園區工廠大火！內部鐵皮、屋梁全變形 初估82人送醫

屏東科技園區1家工廠今天下午5時許發生火警，廠內因不明原因爆炸，聲傳10公里外，內部鐵皮和金屬屋梁無法耐住高溫而變形，1名消防員殉職，初估82人送醫，傷亡人數有待確認釐清。

屏東科技產業園區1家高爾夫球具公司今天下午5時許發生火警，火勢猛烈，濃煙直衝天際，廠內不明原因爆炸，屏東縣消防局出動大批人車趕往灌救，屏東縣政府晚上7時成立災害應變中心，高雄市長陳其邁也指示高雄市政府全力協助救災。

這場大火來得快又猛，發生之初，已有多人受傷送醫，至少有5名消防人員受困，其中1人救出時已無生命跡象，送醫後宣告不治殉職。現場畫面顯示，火場內部燒得通紅，鐵皮和金屬屋梁因高溫而變形。

截至晚上9時，已有82人送醫，其中屏東基督教醫院16人，屏東榮民總醫院26人，屏東寶建醫院13人，衛生福利部立屏東醫院15人，高雄長庚醫院1人，高雄國軍醫院3人等。

屏東縣消防局證實，已有1名消防員殉職，4人受困失聯。消防局表示，當時6名消防溳進去火場救援，但射水後發生爆炸，有人被壓住，起火爆炸原因不明，當下最重要的是優先救人。

屏東縣長周春米接受媒體聯訪表示，已啟動大量傷患後送機制及統整傷者名單，目前仍有4名消防員、及8人至9人受困火場，全力搶救中。

屏東縣政府今晚緊急宣布，毗鄰工廠的屏東市前進國小明天停課1天，並逐一通知家長，若家長因故無法照顧，縣府將在屏東市大同國小開設照顧站，由家長接送學童後，再由前進國小教師接應照顧陪伴。

高雄市消防局則緊急調派人車支援救災，啟動後送醫療機制，待命救護。高雄市消防局表示，已陸續派出救護車、特搜中隊、消防員及救護車等馳援現場。