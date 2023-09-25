六條文如虛設 教部允明年檢討偏鄉條例

「偏遠地區教育發展條例」上路六年，聯合報、願景工程基金會日前進行全國首次偏鄉教改大調查，發現有六條文形同虛設，偏鄉師資、行政量、待遇問題懸而未解。教育部國教署長彭富源接受本報專訪時表示，偏鄉條例每三年檢討一次，將持續搜集教學現場各種狀況，預計明年三、四月檢討，屆時也會邀集相關團體研議修法，提出改善策略，最快一一三學年起實施。

根據聯合報、願景工程基金會「偏鄉教改大調查」，有八成偏鄉教師認為行政工作影響教學，行政負擔更是老師考慮離職的原因之首；另有七成校長表示招生是最大困難，師資招聘不易則是次要煩惱。偏遠學校專法上路六年，儘管帶來教育經費和嶄新硬體，缺師困境依舊。

尋專長教師 啟動共聘制

彭富源表示，既有條例除了提供偏遠學校三年二百萬元，由於教師是偏鄉學校的關鍵，因此也提出師資配套，包含代理教師全年聘期，讓教師願意前往偏鄉任教；若小校聘不到專長教師，或課程節數不足，也啟動共聘教師制度，交通費、保險補助到位才有誘因。他認為，教學人力的改變，讓學校很有感。

不過偏鄉條例規定，中央主管機關每三年應檢討一次學校分級標準，也要辦理全國偏遠地區教育會議。本報掌握，國教署去年八月起，在全台北中南東各分區舉辦十二場偏遠學校教育會議，會中各方提出師資人力聘用、行政減量支持、資源設備補助、強化學生家庭教育功能等四大建議。

行政減量 小校結盟分擔

彭富源表示，現階段也持續召開線上會議，預估明年三月啟動修法。至於行政減量，他提到愈來愈多小學校「結盟、協作」分擔行政工作，舉凡營養午餐採購、教師研習，結盟小校可商議輪流辦理。

彭富源也提出五項修法期許。他承諾，將盤點各地需求，提出吻合教學現場的措施，過程中將凝聚地方教育主管機關、學校、教師意見；另也允諾持續減輕偏遠學校行政負荷。針對師資關鍵，他則認為應擴大合聘教師量能。

國教署專委張硯凱說，現已委託台中教育大學搜集偏鄉教育經費使用情形，台師大搜集混齡教學回饋情形。明年三月會產出第三輪偏鄉學校名單，國教署將研擬偏鄉新策略。